Установлена причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Причины смерти известной американской актрисы Мишель Трахтенберг были естественными. Она умерла от осложнений, вызванных диабетом. Об этом сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на данные офиса судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка.

Там уточнили, что вскрытия тела умершей не проводилось, так как против этого выступили ее родные, однако причину смерти удалось установить по результатам токсикологического анализа.

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39-летняя актриса Мишель Трахтенберг скончалась в собственном доме в конце февраля. Ее тело обнаружила мать, которая вызвала медиков, констатировавших смерть женщины. Изначально предполагалось, что причиной смерти Трахтенберг могли стать осложнения после недавно перенесенной операции по трансплантации печени.

Незадолго до смерти фанаты актрисы в социальных сетях обратили внимание, что на собственных фотографиях, которые в последнее время публиковала Трахтенберг, она выглядела изможденной. В связи с этим некоторые ее подписчики предположили, что она принимает наркотики.

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Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке в семье евреев-иммигрантов. При жизни сама актриса рассказывала, что владеет русским языком, так как ее мать родилась в России.

Первой актерской работой Трахтенберг стала роль в сериале 1990-х годов на канале Nickelodeon «Приключения Пита и Пита», которую она исполнила в возрасте девяти лет. Позже актриса в течение трех лет снималась в сериале «Баффи, истребительница вампиров», в котором сыграла роль сестры главной героини Дон Саммерс.

В 2004 году Трахтенберг исполнила одну из главных ролей в комедии «Евротур», а затем работала в таких сериалах как «Сплетница», «Доктор Хаус», «Закон и порядок» и «Клиент всегда мертв».