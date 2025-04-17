Ученые нашли признаки жизни на далекой планете

Группа ученых из Кембриджа, изучавших атмосферу удаленной планеты K2-18b с помощью космического телескопа НАСА имени Джеймса Уэбба, обнаружили там многообещающие, но пока предварительные признаки существования жизни. Так, им удалось обнаружить молекулы, которые на Земле являются результатом жизнедеятельности простейших микроорганизмом, пишет Би-би-си.

Речь идет о по крайней мере одной из двух молекул, связанных с жизнью: диметилсульфида (ДМС) и диметилдисульфида (ДМДС). На Земле эти газы производятся морским фитопланктоном и бактериями. Тем не менее, по словам ученых, чтобы подтвердить существование жизни на K2-18b потребуются дополнительные доказательства.

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«Пока это самое убедительное доказательство того, что где-то там, возможно, есть жизнь. Я могу реалистично сказать, что мы сможем подтвердить этот сигнал в течение одного-двух лет», — заявил ведущий исследователь профессор Никку Мадхусудхан.

Он отметил, что количество газа, который ученые считают результатом жизнедеятельности простейших микроорганизмов, в атмосфере K2-18b оказалось огромным. «Количество этого газа в атмосфере, по нашим оценкам, в тысячи раз превышает то, что есть на Земле. Если связь [газа] с жизнью реальна, то эта планета будет кишеть жизнью», — подчеркнул исследователь.

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В то же время он оговорился, что пока говорить об открытии — преждевременно. Уверенность ученых в том, что они действительно нашли жизнь за пределами Земли составляет лишь 99,7%, тогда как по научным стандартам для того, чтобы заявить об открытии, исследователи должны быть уверены как минимум на 99,99999%.

Планета K2-18b в два с половиной раза больше Земли и находится от нее на расстоянии 700 триллионов миль.