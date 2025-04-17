Ученые доказали безопасность нового метода лечения болезни Паркинсона

Новый метод лечения болезни Паркинсона с помощью индуцированных многофункциональных клеток (iPS) доказал свою безопасность в ходе клинических исследований. Об этом, как передает РИА «Новости», заявили ученые из японского центра прикладных исследований клеток iPS (CiRA) при Университете Киото.

Исследователи рассказали, что из клеток iPS им удалось создать нервные клетки, вырабатывающие нейромедиатор дофамин. Именно нехватка таких клеток в человеческом организме приводит к дрожи в конечностях и потере функций движения при болезни Паркинсона.

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В ходе исследования ученые внедрили от пяти до 10 миллионов таких клеток в мозг семи пациентов в возрасте от 50 до 69 лет, которым был поставлен диагноз «болезнь Паркинсона». В ходе последующих наблюдений, продлившихся несколько лет, ни у одного из участников клинического исследования не было выявлено каких-либо побочных эффектов, в то же время у всех пациентов пересаженные клетки продолжают вырабатывать дофамин. В результате у четырех пациентов ученые зафиксировали улучшение двигательных функций при проведении соответствующих тестов. Полученные данные позволили ученым утверждать, что открытый ими метод лечения болезни Паркинсона эффективен и безопасен.

«То, что за счет пересадки клеток были заново построены нейронные цепи, и в симптомах болезни Паркинсона наступило улучшение, с нашей точки зрения является революционным. Как можно скорее хочется доставить лекарство пациентам», — заявил профессор Дзюн Такахаси.

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В марте стало известно, что врачи берлинской клиники «Шарите» научились возвращать пациентам с болезнью Паркинсона контроль над мышечными сокращениями с помощью электродов, вживленных в мозг. Сообщалось, что метод адаптивной глубокой стимуляции мозга помогает больным чувствовать себя увереннее в быту и избегать неловких ситуаций во время прогулок и поездок.

В то же время специалисты подчеркивали, что этот метод нельзя считать способом лечения болезни Паркинсона, так как после удаления электродов симптомы возвращались.