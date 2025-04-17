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Мир

Солист Coldplay спел для россиянина и пообещал однажды дать концерт в России

2 минуты чтения 11:39

Солист британской Coldplay Крис Мартин во время концерта в Сеуле исполнил песню для фаната из России, а также не исключил, что группа однажды выступит в стране. Запись с концерта опубликовал российский телеграм-канал Shot. 

Во время общения со зрителями Мартин заметил в толпе молодого человека с ярко-розовыми волосами и спросил откуда он. Мужчина в ответ вывел на экран своего телефона буквы RUS и показал их музыканту.

«Добро пожаловать, мой прекрасный брат!» — поприветствовал его Мартин и устроил небольшую импровизацию для фаната. В частности, он пропел, что однажды его группа даст концерт в России.

Российский поклонник Coldplay не смог сдержать эмоций и прослезился, а некоторые другие поклонники, присутствовавшие в зале, поддержали его криками. 

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Осенью прошлого года выступить в России, «когда все проблемы закончатся», во время концерта в Сербии также обещал солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. Тогда на выступлении в Белграде певец обратился к российским поклонникам, которых в зале было больше, чем сербских. 

«Спасибо. Мы скучали по вам, ребята. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Заглянем сначала в Сербию, потом доедем до Санкт-Петербурга и Москвы, заскочим в Киев. Зажжем и оторвемся вместе со всеми», — сказал Лето.

Это не понравилось украинскому МИДу. Там заявили, что желание фронтмена Thirty Seconds to Mars выступить в России «является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы». 

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