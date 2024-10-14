Украинские власти раскритиковали Джареда Лето за обещание выступить в России 

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление Джареда Лето во время выступления в Сербии. Солист группы Thirty Seconds to Mars пообещал выступить в России, «когда все проблемы закончатся». Именно это высказывание спровоцировало претензии со стороны украинских властей.

«”Ощущение русской энергии” Джареда Лето и его желание выступить в России являются оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы», — говорится в сообщении украинского МИДа.

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Концерт Thirty Seconds to Mars прошел в Белграде. В перерыве между песнями Лето предложил покричать сначала зрителям из Сербии, а затем из России. Судя по видео, которые распространились в сети, россиян там было больше. Перед исполнением песни «A Beautiful Lie» Лето обратился к российским поклонникам группы.

«Спасибо. Мы скучали по вам, ребята. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Заглянем сначала в Сербию, потом доедем до Санкт-Петербурга и Москвы, заскочим в Киев. Зажжем и оторвемся вместе со всеми. Ведь так и должно быть», — сказал музыкант.

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В ответ на это советник министра внутренних дел Украины Антона Геращенко предложил Лето посетить разрушенные Россией украинские города.

«Возможно, ему следовало бы сейчас посетить Бучу, Херсон или Покровск, чтобы собственными глазами увидеть масштаб “проблемы”», — написал он в своем телеграм-канале.

В начале марта 2022 года Джаред Лето высказался в поддержку Украины «Я надеюсь, что мир восторжествует и ненасильственные решения в конечном счете будут найдены», — написал тогда Лето в инстаграме. А спустя примерно неделю он спел песню об Одессе.