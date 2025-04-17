Ученые рассказали о механизме различения цвета у незрячих

Ученые Висконсинского университета в Мадисоне выяснили, что и у зрячих, и у незрячих людей часто возникают одни и те же ассоциации с прилагательными, обозначающими цвета. На исследование в журнале Nature Communications Psychology обратило внимание издание Naked Science.

Авторы исследования задавали вопросы о цветах 32 взрослым участникам, из которых 12 были незрячими с рождения, а 20 имели зрение и могли различать все цвета. Каждый человек должен был присвоить каждому из девяти цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, коричневый, фиолетовый, черный и белый) баллы по 17 семибалльным шкалам, на разных концах которых располагались прилагательные-антонимы.

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Так, испытуемым предлагалось поставить от 1 до 7 баллов, например, красному цвету на каждой из 17 шкал, среди которых были пары «счастливый»-«грустный», «спокойный»-«гневный», «покорный»-«агрессивный», «расслабленный»-«напряженный», «волнующий»-«скучный» и другие. То же самое нужно было повторить и с остальными цветами.

Исследователи выяснили, что люди дают характеристики цветам вне зависимости от того, способны ли они видеть. Например, «синий» люди считают более «холодным», а «желтый» — «спелым».

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Также авторы исследования показали, что цвет связан со своей характеристикой через понятие-посредник. Так, «желтый» кажется людям «спелым» из-за ассоциации с бананом, а красный цвет связан с «горячим» через такие выражения, как «красные горячие угли». Из этого ученые сделали вывод, что люди могут создавать ассоциации с цветами не только благодаря собственным наблюдениям, но также с помощью литературы и используемых в произведениях метафор.