Жан-Клод Ван Дамм отправил Путину поцелуй и попросил сделать его «послом мира»

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм записал обращение к Владимиру Путину, в котором заявил, что хочет приехать в Россию и стать «послом мира». Видео в своем телеграм-канале опубликовала украинская журналистка Диана Панченко. На записи рядом с Ван Даммом сидит украинский бизнесмен и бывший депутат Александр Онищенко.

«Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся сделать это так, как хотите вы, [чтобы у меня была возможность] стать послом мира. Я бы очень хотел им стать, для меня будет честью носить этот титул», — сказал актер.

Он напомнил Путину об их встрече в Сочи и подчеркнул, что во время своего визита он не намерен затрагивать какие-либо политические темы, а хочет лишь говорить о «мире, спорте и счастье»

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«Мы любим вас. Он любит вас (показывает на Онищенко). Спасибо вам большое. Большой поцелуй России и большой поцелуй Путину и его семье», — сказал Ван Дамм в конце видео.

В начале апреля прокуратура Румынии по борьбе с организованной преступностью сообщила, что изучает заявление против Ван Дамма о его участии в деятельности организации, осуществляющей торговлю несовершеннолетними.

«Жан Клод Ван Дамм обвиняется в том, что одновременно получал сексуальные услуги от пяти румынских девушек, находившихся в уязвимом состоянии, которые предположительно подвергались эксплуатации», — заявил тогда адвокат Адриан Кукулис. Он представляет интересы одной из пострадавших — 26-летней румынки, которая на момент описываемых событий была несовершеннолетней.