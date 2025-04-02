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Криминал

Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми

2 минуты чтения 17:38

Прокуратура Румынии по борьбе с организованной преступностью (DIICOT) изучит заявление против американского актера Жан-Клода Ван Дамма о его участии в деятельности организации, которая занималась торговлей несовершеннолетними, сообщает издание Libertatea со ссылкой на адвоката Адриана Кукулиса.

«Жан Клод Ван Дамм обвиняется в том, что одновременно получал сексуальные услуги от пяти румынских девушек, находившихся в уязвимом состоянии, которые предположительно подвергались эксплуатации», — заявил адвокат Кукулис, представляющий одну из пострадавших — 26-летнюю румынку, которая была несовершеннолетней во время этих событий.

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Кукулис утверждает, что Ван Дамм занимался эксплуатацией несовершеннолетних в Каннах более 10 лет назад. Дело расследует румынская прокуратура, потому что пострадавшие — гражданки этой страны.

По словам адвоката, заявление против Ван Дамма подано по трем статьям: использование услуг эксплуатируемого лица (статья 182 Уголовного кодекса Румынии, пункты «а», «б» и «в»), создание организованной преступной группы (статья 367) и торговля людьми (статья 210). Пункты «а», «б» и «в» 182 статьи касаются принудительного оказания услуг, подневольного состояния и сексуальной эксплуатации.

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Представители DIICOT подтвердили изданию HotNews, что получили заявление Кукулиса. Адвокат сообщил, что эпизод с участием Ван Дамма входит в большое уголовное дело против владельца модельного агентства Kasta Morrely Морела Боля, которого задержали в 2022 году по обвинению в торговле несовершеннолетними.

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