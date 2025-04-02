Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми

Прокуратура Румынии по борьбе с организованной преступностью (DIICOT) изучит заявление против американского актера Жан-Клода Ван Дамма о его участии в деятельности организации, которая занималась торговлей несовершеннолетними, сообщает издание Libertatea со ссылкой на адвоката Адриана Кукулиса.

«Жан Клод Ван Дамм обвиняется в том, что одновременно получал сексуальные услуги от пяти румынских девушек, находившихся в уязвимом состоянии, которые предположительно подвергались эксплуатации», — заявил адвокат Кукулис, представляющий одну из пострадавших — 26-летнюю румынку, которая была несовершеннолетней во время этих событий.

«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?» Мужчина почти всю жизнь сидит в тюрьме за жестокие убийства. Ему сочувствуют, ведь он убивал только «плохих» Криминал 12 минут чтения

Кукулис утверждает, что Ван Дамм занимался эксплуатацией несовершеннолетних в Каннах более 10 лет назад. Дело расследует румынская прокуратура, потому что пострадавшие — гражданки этой страны.

По словам адвоката, заявление против Ван Дамма подано по трем статьям: использование услуг эксплуатируемого лица (статья 182 Уголовного кодекса Румынии, пункты «а», «б» и «в»), создание организованной преступной группы (статья 367) и торговля людьми (статья 210). Пункты «а», «б» и «в» 182 статьи касаются принудительного оказания услуг, подневольного состояния и сексуальной эксплуатации.

Некоторые люди никогда не страдают похмельем Их не тошнит, не накрывает депрессия и не мучает тревожность. Вот в чем секрет Общество 7 минут чтения

Представители DIICOT подтвердили изданию HotNews, что получили заявление Кукулиса. Адвокат сообщил, что эпизод с участием Ван Дамма входит в большое уголовное дело против владельца модельного агентства Kasta Morrely Морела Боля, которого задержали в 2022 году по обвинению в торговле несовершеннолетними.