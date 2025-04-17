На Эйфелевой башне выгравируют имена женщин-ученых

Городские власти Парижа впервые за 136 лет приняли решение выгравировать на Эйфелевой башне имена 40 женщин-ученых, чьи научные достижения десятилетиями оставались малоизвестными. С момента постройки в 1889 году на втором уровне башни значились лишь имена ученых-мужчин. На решение обратило внимание издание «Коса».

Сообщается, что подобную инициативу поддержали мэр города Анн Идальго, компания SETE, управляющая Эйфелевой башней, и ассоциация Femmes & Sciences. В настоящее время на втором ярусе башни золотыми буквами выгравированы имена 72 мужчин науки — женщин среди них нет. Мэрия Парижа решила восполнить этот пробел и объявила о создании научного комитета, который изучит возможные способы добавления женских имен с учетом сохранения исторической целостности памятника.

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Отмечается, что в состав комитета войдут государственные деятели, известные женщины-ученые, эксперты по культурному наследию, историки Эйфелевой башни и общественные активисты. Они займутся отбором имён и проработают технические решения, чтобы надписи гармонично вписались в архитектуру памятника и не нарушали замысел Гюстава Эйфеля.

Французские СМИ пишут, что появление имен женщин-ученых на одном из самых узнаваемых символов мира станет важным шагом к признанию их вклада в науку.

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Идея выгравировать имена ученых на Эйфелевой башне принадлежит французскому инжеренеру-строителю Гюставу Эйфелю. Еще при представлении проекта в 1886 году он понимал: только научное применение башни сможет защитить ее от противников и продлить срок ее существования. Башня должна была быть разрушена через 20 лет после строительства и тогда Эйфель решил выгравировать там имена 72 ученых.

С 1889 года Эйфелева башня использовалась как лаборатория для измерений и научных экспериментов. На ней установили множество научных приборов — барометры, анемометры, громоотводы и другие. Кроме того, Эйфель выделил себе кабинет на третьем уровне, где занимался астрономическими и физиологическими наблюдениями.



