Миллионы людей следят за ежегодной миграцией шведских лосей

Каждую весну последние шесть лет миллионы людей в режиме реального времени наблюдают за перемещениями лосей между пастбищами северной Швеции. Прямая трансляция телекомпании Sveriges Television стала примером «медленного телевидения» и с момента запуска в 2019 году увеличила аудиторию в девять раз, сообщает Би-би-си.

Телепрограмма называется «Великая миграция лосей» и показывает, как эти животные переплывают реку Ангерман, совершая ежегодное путешествие к более богатым травой пастбищам. Большая часть путешествия, запечатленного с 30 скрытых телекамер, проходит через окрестности деревни Куллберг на севере Швеции.

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В этом году 24-часовая программа стриминговой платформы SVT Play началась на неделю раньше запланированного из-за более теплой погоды в апреле. Прямая трансляция увеличила аудиторию с миллиона до девяти миллионов человек за шесть лет, группа в Facebook насчитывает более 77 000 участников, обратила внимание Би-би-си.

Декан факультета лесных наук Шведского университета сельскохозяйственных наук и научный консультант программы Горан Эрикссон рассказала, что сейчас лоси мигрируют обратно на летние пастбища после того, как зимой уходили в местах с более высокой температурой воздуха.

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«Миграция происходит со времен ледникового периода. Весной и летом лоси более равномерно распределены по ландшафту», — уточнила ученая. По ее словам, около 95% лосей на севере Швеции ежегодно мигрируют, и более раннюю миграцию этого года не стоит считать чем-то исключительным, она «находится в пределах нормы».

Проводивший опрос зрителей трансляции исследователь из Шведского университета сельскохозяйственных наук Минь-Суан Труонг рассказал, что в быстро меняющейся медиасреде людям нравится знакомиться с природой с помощью стиля «медленного телевидения» — жанра, для которого характерны длинные, немонтированные трансляции в режиме реального времени.

«Многие люди говорят, что это похоже на открытое окно в лес. Когда вы спрашиваете, предпочли бы они, чтобы на заднем плане звучала музыка или были комментарии, они отвечают, что предпочитают просто шум ветра, птиц и деревьев», — объяснил Труонг.

В лесах Швеции сейчас обитает около 300 000 лосей. Это животное известно в Скандинавии как «Король леса», сообщает Би-би-си.