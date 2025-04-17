Элитный ресторан предложил клиентам блюдо из переработанных фекалий слонов

Ресторан высокой кухни в китайском Шанхае предлагает посетителям десерт из переработанных слоновьих фекалий. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным газеты, в меню элитного ресторана, известного своей экологически чистой кухней, представлен ряд инновационных блюд, среди которых листья деревьев, покрытые медом кубики льда и десерт, приготовленный из стерилизованных, высушенных фекалий слона. Этот десерт входит в сет из 15 блюд, стоимость которого составляет 3888 юаней (530 долларов США).

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Впервые о таком необычном месте рассказала автор популярного блога «Кулинарные заметки Mixue» на платформе RedNote. Блогерша отправилась в ресторан, который привлек ее тем, что предлагает посетителям «аутентичный ужин в атмосфере тропического леса». Своими впечатлениями она поделилась в посте под названием «Новый ресторан в Шанхае раздвигает границы безумия».

По ее словам, ужин начинается с необычного ритуала: гости срывают лист прямо с растения в горшке, макают его в соус и съедают. В это время официант подробно объясняет концепцию «экологической кухни в стиле фьюжн» — сочетания природных ингредиентов и современных кулинарных техник.

Посетителям также предлагают слизать мед и пыльцу с кубиков льда, а затем приступить к чаше с «черной слизью» от которой, по словам официанта, исходит запах разлагающейся плоти.

Кульминацией ужина становится десерт под названием «Цветы, вставленные в слоновий навоз». Он оформлен в виде основы из слоновьих фекалий, амортизированный травяными духами, с добавлением фруктового джема, пыльцы и медового сорбета.

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Основатели заведения — два повара из Китая и Франции, которые посвятили семь лет исследованию тропических лесов провинции Юньнань. Газета отмечает, что закон Китая о гигиене пищевых продуктов требует, чтобы еда была нетоксичной, безопасной и соответствовала стандартам питания. Однако все еще не ясно, следуют ли этим правилам повара при приготовления десертов из слоновьего навоза.