Ученые впервые смогли снять на видео гигантского кальмара

Международная группа ученых и исследователей впервые смогла снять на видео живого Антарктического гигантского кальмара (Mesonychoteuthis hamiltoni), также известного как колоссальный кальмар. Этот вид, который является самым тяжелым беспозвоночным на Земле, был открыт еще 100 лет назад, но до сих пор его можно было увидеть только в желудках китов и морских птиц, пишет The Guardian.

Видео с кальмаром было опубликовано на YouTube-канале Института океана имени Шмидта. Кадры с молодой особью длиной 30 сантиметров были сняты на глубине 600 метров у Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана. На записи, сделанной международной командой ученых на борту судна Falkor, запечатлена почти прозрачная особь кальмара с восемью щупальцами, плавающая в морских глубинах. Видео было снято с помощью дистанционно управляемого аппарата SuBastian во время 35-дневной экспедиции по поиску новых видов морских обитателей.

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«Эти незабываемые моменты продолжают напоминать нам о том, что океан полон загадок, которые нам еще предстоит разгадать», — сказала исполнительный директор Института океана имени Шмидта доктор Джиотика Вирмани.

Команде ученых и исследователей понадобилось несколько дней, чтобы тщательно изучить отснятый материал и подтвердить, что они действительно обнаружили колоссального кальмара. О жизненном цикле гигантского беспозвоночного известно немного, но ученые знают, что с возрастом он теряет прозрачность, присущую молодым особям. Еще одной особенностью этого вида являются острые крючки, расположенные на кончиках щупалец.

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«Это было очень захватывающе — увидеть первые кадры молодого колоссального кальмара в его естественной среде обитания. Удивительно осознавать, что они не имеют представления о существовании людей», — рассказала доктор Кат Болстад из Университета технологий Окленда, одна из независимых научных экспертов, к которым команда обратилась для подтверждения подлинности видео.

Отмечается, что колоссальные кальмары могут вырастать до семи метров и весить до полутонны. Кальмара смогли заснять ровно через 100 лет с момента их первой идентификации и официального наименования.



