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Интернет и мемы

Звезд раскритиковали за полет в космос

2 минуты чтения 17:30

Пользователи соцсетей раскритиковали женский экипаж суборбитального корабля New Shepard компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin, в состав которого в том числе вошли певица Кэти Перри и невеста Безоса Лорен Санчес. Полет длился около 11 минут и задумывался как символический шаг женского участия в космических миссиях, но в итоге он вызвал бурную реакцию в сети и бесчисленные мемы. 

Так, на женщин обрушились с критикой за их укладки, крики при посадке капсулы, а особенно за стоимость полета. Кто-то назвал его тратой ресурсов, другие же подчеркнули, что полет был организован в неподходящее время, когда идут войны и миллионы людей голодают.

«Ничто так не кричит о “доме”, как случайная поездка на ракете за 100 миллионов долларов с невестой миллиардера, в то время как остальные не могут позволить себе яйца. Это так трогательно», — отметила одна из пользовательниц соцсети X под постом Перри, в котором она написала, что «нет места лучше дома».

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Раскритиковали женский полет в космос и знаменитости. Американская модель и актриса Эмили Ратаковски сказала, что ей «противен» 11-минутный полет, в ходе которого Перри «пела серенады» своим попутчикам и рекламировала свой предстоящий тур в невесомости. «Это уже за пределами пародии», — отметила она, назвав ситуацию «дерьмом», пишет The Guardian. 

Полет высмеяла и американская комикесса и актриса Эми Шумер, опубликовав в инстаграме саркастическое видео, в котором она объявила, что получила приглашение присоединиться к миссии в последнюю минуту. «Ребята, в последнюю секунду они добавили меня в космос, и я отправляюсь в космос. Я беру эту штуку. Она не имеет для меня никакого значения, но она была в моей сумке», — сказала она. 

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Некоторые упрекнули Перри в том, что она заняла место того, «кто хотел бы стать космонавтом». Этому также было посвящено много мемов. «В этом не было ничего исторического или смелого. Просто трата времени, денег и ресурсов», — написал один пользователь под видео певицы.

Всего в состав женского экипажа кроме Перри и Санчес, которая лично подбирала попутчиц, вошли журналистка и телеведущая CBS Гейл Кинг, аэрокосмический инженер и предпринимательница Айше Боу, инженер-биоастронавт Аманда Нгуен, а также кинопродюсер и режиссер Кериэнн Флинн, 

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