Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Запада, каким мы его знали, больше не существует». Сегодня «сети нашей дружбы» раскинулись по всему миру, сказала глава высшего органа исполнительной власти Евросоюза в интервью немецкой газете Zeit.

Председатель Еврокомиссии таким образом ответила на вопрос, считает ли она себя лидером западного мира, а ЕС — главным глобальным гарантом западных ценностей. «Положительным побочным эффектом являются мои бесчисленные переговоры с лидерами государств и правительств по всему миру, которые хотят работать вместе над новым порядком», — сказала фон дер Ляйн.

По ее словам, собеседники из разных стран просят увеличить объемы торговли с Европой, «и дело не только в экономических связях» — это также вопрос установления общих правил, объяснила глава Еврокомиссии.

Я переехала в Австрию, и мне все нравится Зарплаты врачей в Европе и России невозможно сравнить, а условия жизни тут прекрасные. Мы очень довольны Общество 7 минут чтения

«Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, и в последнее время это снова воспринимается как нечто очень ценное. С одной стороны, это приятно, но, с другой стороны, конечно, это огромная ответственность, которую мы должны нести», — добавила фон дер Ляйн.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить сейчас об «окончательном прощании с США», она заявила, что считает себя «убежденным трансатлантистом» и верит в дружбу между американцами и европейцами.

«Но частью новой реальности является и то, что многие другие государства сейчас стремятся к близости с нами. 13% мировой торговли приходится на Соединенные Штаты. Это много. Но 87% приходится на другие страны», — сказала европейская чиновница.

Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем Общество 11 минут чтения

По ее мнению, эти 87% стран хотят надежных правил и Евросоюз «может их предоставить». То, что все считали мировым порядком, сейчас «превращается в мировой беспорядок» благодаря «империалистическими устремлениями Путина» и борьбе за власть между Китаем и США, заявила фон дер Ляйн.

Евросоюз должен очень активно участвовать в формировании нового мирового порядка, «который грядет», добавила она.

Несколько дней назад член управляющего совета европейского Центробанка Хосе Луис Эскрива заявил, что американский доллар может потерять статус главной мировой резервной валюты. Эскрива предположил, что альтернативой доллару может стать евро, поскольку европейская валюта и европейская экономическая зона остаются более стабильными благодаря «разумной экономической политике и верховенству закона».