В Европе допустили потерю долларом статуса мировой резервной валюты

Глава Банка Испании и член управляющего совета европейского Центробанка Хосе Луис Эскрива рассказал Financial Times, что из-за политики президента США Дональда Трампа Евросоюз сталкивается с «самыми негативными сценариями», а доллар может потерять статус мировой резервной валюты.

Эскрива заявил, что точные последствия масштабных мер со стороны США, включая введение «взаимных» пошлин, «все еще неясны», и добавил, что лица, ответственные за денежно-кредитную политику в Европе, «внимательно следят» за ситуацией.

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По его словам, влияние тарифов на инфляцию в ЕС будет зависеть в том числе от «ответных мер Европы в области торговли и, возможно, от более решительной фискальной политики».

Эскрива предположил, что международные инвесторы могут пересмотреть роль доллара США. По его мнению, многосторонние соглашения и правила, способствующие развитию торговых потоков, обеспечивали «центральную роль» «экономики, доллара и финансовых рынков США» в последние десятилетия. «Есть причины сомневаться в том, что некоторые из них продолжат играть столь значимую и глобальную роль в будущем», — добавил глава Банка Испании.

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Эскрива также допустил, что альтернативой доллару как резервной валюте может стать евро. По его мнению, европейская валюта и экономическая зона будут более стабильными и предсказуемыми благодаря «разумной экономической политике и верховенству закона».

Руководитель испанского ЦБ отметил, что резкое падение мировых фондовых рынков с начала апреля стало «испытанием для устойчивости мировой финансовой системы», но добавил, что сейчас функционирование рынков носит «упорядоченный» характер, и это говорит о том, что «система сейчас гораздо более устойчива, чем раньше».