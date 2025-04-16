Во Вьетнаме заканчивается песок

Рост экономики Вьетнама и развитие транспортной инфраструктуры привели к неожиданным последствиям — в стране заканчиваются запасы песка, без которого невозможно продолжать строительство, пишет Bloomberg.

Во время своего первого президентского срока в 2018 году Дональд Трамп развязал первую торговую войну с Пекином, повысив пошлины на китайские товары. Тогда многие международные компании поспешили перенести производство из Китая в страны Юго-Восточной Азии. Особенно выгодно на этом фоне выглядел Вьетнам, который вскоре превратился в новый промышленный хаб. С тех пор экономика страны растет, ее ВВП по итогам 2024 года показал рост в 7,09%, что стало самым высоким показателем в регионе.

Однако такой бурный рост привел к серьезной нагрузке на транспортную инфраструктуру. В ответ правительство Вьетнама запустило беспрецедентную программу строительства автомагистралей и обходных дорог, сосредоточив усилия на южной части страны. Всего планируется построить более 1000 километров новых трасс к 2025 году. Но грандиозные стройки оказались под угрозой срыва из-за нехватки одного важнейшего ресурса — строительного песка.

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Песок, используемый для выравнивания и укрепления дорожного основания, традиционно добывался из вьетнамских рек. Однако после ряда обрушений берегов, уничтоживших дома и вызвавших протесты местных жителей, власти ужесточили регулирование отрасли. «Расширять добычу песка для обеспечения проектов автомагистралей сложно, поскольку правительство регулирует эту отрасль более строго», — объяснил специалист по инфраструктуре из университета RMIT в Ханое Хунг Нгуен.

В поисках решения вьетнамские чиновники в прошлом году обратились к Камбодже — соседней стране, где добыча песка из реки Меконг пока менее зарегулирована. Уже в 2023 году импорт камбоджийского песка утроился, а в 2024 году — вырос еще вдвое.

Городок Винь Суонг на вьетнамской стороне границы с Камбоджей теперь ежедневно принимает сотни барж длиной от 18 до 80 метров. По данным анализа спутниковых снимков от Planet Labs PBC и Maxar Technologies Inc., который провел Bloomberg, только 9 марта 2024 года в районе Винь Суонг было зафиксировано около 385 барж против всего 83 судов на аналогичном участке в феврале 2020 года.

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Однако за этими строительными успехами скрываются тяжелые последствия для Камбоджи. По словам географа Кристофера Хэкни, который занимается исследованиемрек в Юго-Восточной Азии, углубление русла даже на два метра может привести к обрушению берегов. На практике же в Камбодже выемка достигает восьми метров и более. «Где бы вы ни добывали песок в реке — это приводит к разрушению берегов и потере домов», — подчеркивает он.

Тем не менее, для поставщиков песка вопрос остается чисто экономическим. «Все дело в деньгах. Если это приносит прибыль — они будут везти песок во Вьетнам», — говорит Хэкни. Таким образом, один из самых амбициозных строительных проектов в истории Вьетнама развивается на фоне экологического давления и социальной напряженности у соседей.