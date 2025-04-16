Поставившая рекорд по продажам Porsche женщина пожаловалась на слухи о сексуальных отношениях с клиентами

Женщину, которая второй год подряд становится лучшим продавцом-консультантом автомобилей Porsche в Северном Китае, в интернете обвинили в сексе с клиентами. Из-за распространяющихся слухов она обратилась в полицию, сообщает South China Morning Post.

Женщине 34 года, ее зовут Молли Му Цяньвэнь, у нее есть муж и сын. Она получила награду от генерального директора Porsche China после того, как в 2023 году продала 170 машин. В 2024 году она повторила достижение. «Несмотря на вялый экономический фон, я все же продала за год 170 автомобилей Porsche», — написала Цяньвэнь в социальных сетях.

Она сообщила, что за один только октябрь заключила 27 сделок, причем четыре автомобиля были проданы за один день.

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Из-за достижений в работе она стала известной. Однако эта известность привела к распространению слухов о том, что она достигла рекордных показателей, якобы занимаясь сексом со своими клиентами, пишет South China Morning Post.

В феврале Цяньвэнь увидела, что порнографический видеоклип, в которым были использованы ее фотографии, завирусился, набрав девять миллионов просмотров. Цяньвэнь написала жалобу в полицию города Циндао родной провинции Шаньдун.

«Незнакомые люди звонили мне и говорили неподобающие вещи. Я поняла, что как бы ни старалась объяснить обратное, мне не удастся опровергнуть слухи», — рассказала женщина журналистам. По ее словам, полиция до сих пор ищет создателей порно-клипа, но «без какого-либо существенного прогресса».

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Цяньвэнь заявила, что 60-70% людей, купивших с ее помощью автомобили, являются женщинами. Кроме того, она никогда не ужинает с клиентами и не проводит с ними время наедине.

«Мой талант в продажах — искренность. Я очень общительна. Я умею фотографировать клиентов и привношу эмоциональную ценность», — объяснила Цяньвэй. По ее словам, треть продаж пришлась на ее подписчиков в личных соцсетях. Аудитория Цяньвэй — 84 тысячи пользователей, уточнило South China Morning Post.

В Китае Porsche продается по цене от полумиллиона юаней (68 000 долларов США) за автомобиль, сообщили журналисты. Цяньвэй, как и любой продавец-консультант, имеет комиссионные с каждого сделавшего покупку клиента, но сколько именно она заработала на рекордных продажах, неизвестно, сообщило издание.