Йоко Оно рассказала о выкидыше из-за травли со стороны фанатов The Beatles

Авангардная художница, певица и активистка Йоко Оно рассказала, что фанаты британской рок-группы The Beatles ненавидели ее за то, что она жена Джона Леннона. В новом документальном фильме «Один на один: Джон и Йоко» вдова Леннона вспоминает, что из-за травли и угроз она пережила три выкидыша и стала заикаться, пишет CNN.

«Говорят, будто я развалила Beatles, понимаете? Когда я была беременна, мне приходили письма с пожеланиями смерти — мне и моему ребенку», — рассказала 92-летняя художница.

Она вспоминает, что на улицах к ней подходили незнакомые люди, называли ее «уродливой япошкой», дергали за волосы и били по голове почти до потери сознания. Все это, по ее словам, происходило с ней даже если она гуляла с Ленноном. Художница утверждает, что из-за нападений и угроз она пережила три выкидыша.

«Когда я встретила Джона, общество внезапно стало видеть во мне не самостоятельную личность, а женщину, принадлежащую мужчине, который был одним из самых могущественных людей нашего времени», — рассказала художница.

Оно призналась, что начала терять уверенность в себе и даже заикаться. В тот момент она осознала, насколько тяжелым может быть путь даже для сильной женщины, если ей приходится идти против общественного осуждения.

Несмотря на все, художница старалась держаться, потому что между ней и Ленноном была настоящая любовь. «Это все казалось чем-то далеким, потому что мы с Джоном были очень близки. Мы были полностью поглощены друг другом и нашей работой. Это было куда интереснее», — вспоминает Оно.

Новый документальный фильм «Один на один: Джон и Йоко» рассказывает о жизни Леннона и Оно в начале 1970-х годов, когда они переехали в Нью-Йорк и поселились в небольшой квартире в Гринвич-Виллидж. Тогда они активно участвовали в политических акциях, а Леннон начал сольную карьеру.

В фильм вошли записи телефонных разговоров пары и кадры благотворительного концерта One to One 1972 года — первого и единственного полноценного сольного выступления Леннона после распада The Beatles и до его убийства в 1980 году.