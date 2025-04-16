Смартфоны на Android будут автоматически блокироваться для защиты данных

Компания Google добавила в операционную систему Android дополнительную функцию защиты, которая будет автоматически перезагружать мобильное устройство, если оно не было разблокировано в течение трех дней подряд. Об этом сказано в описании обновления системы от апреля 2025 года, опубликованном на сайте поддержки Google.

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Проект «Код Дурова» отмечает, что эта функция повышает безопасность данных на устройстве, потому что возвращает его в состояние «до первой разблокировки (Before First Unlock). В состоянии BFU данные на смартфоне полностью зашифрованы, а значит получить к ним доступ без пароля становится сложнее. Также разблокировать телефон первый раз после включения нельзя с помощью лица или отпечатка пальца — это можно сделать только по паролю.

Специалисты считают наиболее надежными пароли длиной не менее 18 символов, в котором есть и строчные, и прописные буквы, цифры и иные знаки. По оценке ФСТЭК России, на подбор такого пароля может уйти до 26 триллионов лет.

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Хакеры или спецслужбы могут получить доступ к устройству и без подбора пароля. Недавно Британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) совместно со спецслужбами США, Германии, Австралии, Канады и Новой Зеландии сообщил, что Android-устройства китайских оппозиционеров и журналистов атакуют с помощью подмены популярных приложений, включая мессенджеры.

Британские эксперты порекомендовали устанавливать приложения только через официальные магазины (Google Play, App Store) и проверять подозрительные ссылки перед тем, как нажимать на них.