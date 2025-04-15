Вице-президент США сломал кубок по американскому футболу во время торжественной церемонии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс едва не лишил команду победителей чемпионата по американскому футболу среди студентов их спортивного трофея. Во время праздничной церемонии в Белом доме он попытался поднять кубок, но в результате сломал его и уронил основание, передает ABC News.

Инцидент произошел накануне во время торжественного приема, который был организована президентом США Дональдом Трампом для команды Buckeyes Университета штата Огайо, победившей в плей-офф студенческого чемпионата по американскому футболу.

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Вэнс попытался поднять кубок общим весом более 16 килограммов, но вместо этого вытащил металлический трофей из его основания, которое нечаянно уронил на ногу одному из присутствовавших. Тот помог вице-президенту собрать спортивный трофей обратно, но Вэнс, вероятно, предпочтя больше не рисковать, снова вытащил кубок из основания и продолжил позировать с ним в руках.

Позже Вэнс, который сам является выпускником университета Огайо пошутил, что сломал кубок намеренно. «Я не хотел, чтобы кто-то после штата Огайо получил кубок, поэтому я решил его сломать», — написал он на своей странице в соцсети X.

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Как сообщается, спортивный трофей, о котором идет речь сделан из стали, серебра и 24-каратного золота. Его общий вес составляет 35 фунтов (около 16 килограммов), из которых 30 фунтов (около 13,5 килограммов) весит основание.

В ходе церемонии членов команды-победителя также поздравил Трамп, он пожал руки студентам-спортсменам, а те в ответ подарили ему футболку своей команды с номером «47», что, вероятно, является отсылкой к тому, что он является 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.