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Мир

Вьетнамским школьникам и студентам запретили учиться после восьми часов вечера

2 минуты чтения 15:59 | Обновлено: 16:00

Власти крупнейшего города Вьетнама Хошимина вводят запрет на любые учебные занятия после 20:00. Власти объясняют ограничения борьбой с усталостью школьников и студентов и «защитой благополучия учащихся», сообщило South China Morning Post.

Окончание занятий к восьми часам вечера позволит учащимся проводить больше времени с семьей и поспособствует «более сбалансированному образу жизни», заявил глава Департамента образования и профессиональной подготовки городской администрации Хо Тан Мин.

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Глава департамента рассказал, что сейчас значительное число молодых людей занимаются в учебных заведениях, которые завершают работу с четырех до пяти часов вечера. По оценкам ведомства, большинству учащихся хватит времени, чтобы добраться домой, поужинать, отдохнуть и, при необходимости, успеть посетить дополнительные занятия до 20:00.

Хо Тан Мин сказал, что на решение властей повлияли пробки на дорогах города, которые увеличивают время, затрачиваемое детьми и молодыми людьми на дорогу.

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Согласно данным департамента, 93% школ в Хошимине работают в две смены. В городе насчитывается около 1300 репетиторских центров, около 3300 учителей имеют разрешения на проведение дополнительных занятий.

Власти Хошимина уже около десяти лет пытаются регулировать быстро растущий рынок частного репетиторства, пишет South China Morning Post. Ранее в городе начал действовать запрет на частное репетиторство для учащихся начальной школы и появилась директива, обязывающая директоров школ напоминать учителям об обязанности «проводить всестороннее обучение» в обычное время, чтобы учащиеся не нуждались в дополнительных уроках.

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