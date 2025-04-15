СМИ: ВОЗ провела учения на случай новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела в свой штаб-квартире в Женеве двухдневные учения на случай возникновения новой пандемии. В них участвовали представители 15 стран, в том числе Дании, Сомали, Катара, Германии, Саудовской Аравии и Украины. Куратором учений был Майк Райан, деловой директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, сообщает The Telegraph со ссылкой на протоколы с учений.

В ходе учений была смоделирована вспышка «мамонтовой оспы» — смертельно опасного, но вымышленного вируса, похожего на обычную оспу и оспу обезьян. Согласно легенде, пандемия началась с того, что международная группа ученых и режиссеры-документалисты обнаружили «удивительно хорошо сохранившиеся» останки шерстистого мамонта в замерзшей арктической тундре. Они якобы решили разморозить останки и провести анализ тканей на месте, а когда вернулись в свои страны, почувствовали недомогание и обнаружили у себя симптомы, схожие с оспой.

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«Научные исследования показали, что древние вирусы могут сохранять жизнеспособность в вечной мерзлоте в течение тысяч лет. Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата вызвало опасения относительно потенциального высвобождения патогенов, ранее неизвестных современной медицине», — объяснили в ВОЗ выбор вируса.

Каждой стране был дан «маленький кусочек головоломки», чтобы проверить, насколько хорошо они будут обмениваться информацией и сотрудничать, чтобы сдержать распространение вируса. Так, одной из стран сообщили, что исследователь Арктики поднялся на борт круизного лайнера, на котором находились 2450 пассажиров и 980 членов экипажа. В Катаре сообщили, что вирус распространяется через большие общественные собрания и на рабочих местах, а в Уганде все случаи заболевания объяснили «бытовой передачей».

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Во время учений одни страны ввели «строгий пограничный контроль, запретили все международные прибытия и ограничили внутренние перемещения», а другие сохранили «открытые границы с минимальными ограничениями», полагаясь вместо этого на «меры по отслеживанию контактов, изоляцию и карантин», говорится в документах ВОЗ.

В ходе симуляции представители здравоохранения каждой из стран-участниц присоединялись к звонкам в Zoom, чтобы поделиться подробностями развития вспышки в их городах и обсудить меры реагирования. ВОЗ заявила, что участники в итоге смогли объединить усилия для сдерживания вируса, однако добавила, что сдержать реальную пандемию будет гораздо сложнее. К примеру, в учениях не шла речь о вакцинации и не учитывалось, что США, крупнейший спонсор ВОЗ, намерены выйти из организации.

