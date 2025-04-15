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Мир

Массовые убийства кошек могли привести к их одомашниванию

2 минуты чтения 23:39 15 апреля

Исследования останков и ДНК кошек по всей Европе указывают, что наиболее вероятным местом одомашнивания кошек был Древний Египет. При этом приручение кошек скорее всего произошло в период, когда египтяне совершили миллионы жертвоприношений этих животных. Об этом сообщает журнал Science со ссылкой на два новых исследования группы европейских ученых.

Долгое время местом, где впервые одомашнили кошек, считался Кипр: в 2001 году археологи обнаружили на острове захоронение возрастом 9500 лет, в котором находились останки человека и кошки. Ученые предположили, что эта кошка была домашней.

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Одно из новых исследований показало, что кипрское животное относится к европейской дикой кошке, не имеющей близкого родства с домашней кошкой. Археолог Шон Доэрти отметил, что даже если считать это ранней попыткой одомашнить дикую кошку, то между этой находкой и массовыми свидетельствами одомашнивания кошек есть тысячи лет без каких-либо признаков существования домашних кошек. «Это означает, что мы должны начать искать эпицентры одомашнивания в других местах», — сделал вывод соавтор исследования.

Во втором исследовании, о котором пишет Science, ученые предположили, что кошек одомашнили примерно три тысячи лет назад в Древнем Египте. Соавтор обеих научных работ, эволюционный биолог Грегер Ларсон, назвал этот процесс «убийственным».

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В первом тысячелетии до нашей эры в Древнем Египте был возрожден культ богини Баст, которую в тот период начали изображать с головой кошки, а не льва. В честь Баст египтяне совершали миллионы жертвоприношений кошек, во время которых их мумифицировали — даже появились специальные питомники для выращивания кошек. По словам Ларсона, люди могли начать отбирать среди этих кошек наиболее приручаемых, а со временем — селить их у себя дома.

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