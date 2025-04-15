Экономика США может потерять миллиарды долларов из-за бойкота со стороны туристов

Экономика США потеряет в этом году десятки миллиардов долларов дохода из-за сокращения иностранного туризма и бойкота американских товаров, сообщило Bloomberg. Ущерб от сокращения числа поездок иностранцев в США и бойкота при наихудшем сценарии может составить 0,3% от валового внутреннего продукта, около 90 миллиардов долларов, сделали прогноз аналитики Goldman Sachs Group.

Число прибывших в США самолетами иностранцев в марте упало почти на 10% по сравнению с мартом предыдущего года, сообщило американское Управление международной торговли.

Согласно ежемесячному отчету Бюро статистики труда о потребительских ценах, опубликованному 10 апреля, в марте упали цены на авиабилеты, отели и аренду автомобилей. Экономисты Goldman Sachs и HSBC Holdings предположили, что сыграло свою роль снижение спроса, в том числе со стороны иностранных туристов.

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Президент Inflation Insights Омаир Шариф сказал журналистам, что на северо-востоке страны падение цен составило почти 11%, что, возможно, стало результатом сокращения числа туристов-канадцев. «Учитывая то, что мы знаем о сокращении числа поездок в Канаду, это может вызвать некоторое беспокойство», — сказал Шариф.

Канадцы являлись самой многочисленной группой иностранных туристов в США, но сейчас они предпочитают отказываться от поездок из-за атак администрации Дональда Трампа на экономику и суверенитет страны, пишет Bloomberg.

Канадский видеооператор Кертис Аллен рассказал изданию, что отменил отпуск в США после того, как Трамп ввел против его родной страны «карательные пошлины» и предложил ей стать 51-м штатом. Аллен рассказал, что часто ездил в Орегон, но в этом году собрался отправиться в путешествие по Британской Колумбии. Собеседник Bloomberg добавил, что отменил подписку на Netflix и активно избегает американского импорта в продуктовых магазинах.

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Согласно отчету OAG Aviation Worldwide, количество бронирований авиабилетов из Канады в США на сентябрь сократилось на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество бронирований в американских отелях сети Accor среди европейских туристов на лето сократилось на 25%.

В прошлом году иностранные туристы потратили в США рекордные 254 миллиарда долларов, сообщило Управление международной торговли. Согласно прогнозу ведомства на 2025 год, США за год должны были посетить 77 миллионов человек. Это немного ниже рекорда 2019 года, но в ведомстве ожидали нового максимума в 2026 году.

Прогноз был опубликован как раз перед тем, как стали появляться новости о жестких проверках иностранцев в американских аэропортах, в том числе граждан европейских стран, пишет Bloomberg.

«Объявления США о пошлинах и более агрессивная позиция по отношению к историческим союзникам подорвали мировое общественное мнение», — объяснили экономисты Goldman Sachs Джозеф Бриггс и Меган Питерс. По их словам, ВВП США по итогам года окажется ниже прогнозов.