Ученые назвали снижающие давление продукты

Употребление богатых калием фруктов и овощей снижает артериальное давление лучше, чем одно лишь сокращение потребления натрия, сообщили канадские ученые из Университета Ватерлоо. Исследование баланса калия и натрия в организме они опубликовали в научном журнале American Journal of Physiology-Renal Physiology.

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«Обычно, когда у нас высокое кровяное давление, нам советуют есть меньше соли. Наши исследования показывают, что добавление в рацион большего количества продуктов, богатых калием, таких как бананы или брокколи, может оказать более положительное влияние на ваше артериальное давление, чем простое сокращение потребления натрия», — объяснила значение исследования его соавтор, профессор прикладной математики и биологии Анита Лейтон.

Ведущий автор исследования, кандидат математических наук Мелисса Штадт, отметила, что в ходе эволюции организм человека приспособился лучше функционировать при диете с низким содержанием натрия и большим количеством калия. По ее словам, это произошло, потому что древние люди ели много фруктов и овощей.

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«Сегодня в западных диетах, как правило, гораздо больше натрия и меньше калия. Это может объяснить, почему высокое кровяное давление встречается в основном в индустриальных обществах, а не в изолированных, — рассказала Штадт.

По данным исследователей, от повышенного давления страдает больше 30 процентов взрослых людей во всем мире. Это состояние может привести к ишемической болезни сердца, инсульту, хронической болезни почек, деменции, сердечной недостаточности, аритмии и другим заболеваниям.