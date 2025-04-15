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Мир

Российские туристы в ОАЭ пожаловались на разлившуюся нефть

2 минуты чтения 14:20

Находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах российские туристы пожаловались на испорченный из-за разлива нефти отпуск. Об этом РБК рассказала руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly, эксперт Российского союза туриндустрии Любовь Воронина.

По ее словам, россияне, отдыхавшие на побережье Фуджейры сообщили, что на пляже чувствуется стойкий запах мазута из-за чего невозможно купаться. «К сожалению, на Фуджейре это не единичный случай, разлив нефти там происходит практически каждый сезон. Думаю, сейчас произошла более глобальная утечка нефти», — сказала Воронина.

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Она также добавила, что в сложившейся ситуации многие россияне решили прервать отпуск и покинуть курорт раньше времени. В свою очередь, представители принимающей стороны прикладывают усилия, чтобы все же удержать россиян от преждевременного отъезда. Для этого их переселяют в отели в Дубае, Шардже и других регионах.

«От принимающих партнеров нам известно о закрытии двух пляжей в черте столицы эмирата. Для гостей отелей организованы шаттлы в соседний город Кальба (эмират Шарджа), это около 15 минут на автобусе», — сообщили в пресс-службе Space Travel.

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В компании отметили, что уже находящиеся в ОАЭ российские туристы пока не жаловались, но вот те, чей отпуск должен скоро начаться, высказывают соответствующие опасения. «Люди интересуются состоянием пляжей, и когда будут устранены последствия разлива. По информации от местных властей, очистка пляжей будет завершена в ближайшие несколько дней», — добавили в Space Travel.

В свою очередь, портал TourDom пишет, что от разлива нефти пострадали пляжи и акватория в самой Фуджейре, столице Эмирата. По его данным, наиболее сложная ситуация в отелях Al Bahar Hotel & Resort, Novotel Fujairah, Ibis Fujairah, Palace Beach Resort Fujairah. Пляжи здесь закрыты. Сообщается, что четыре дня назад начались работы по их очистке.

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