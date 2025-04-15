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Криминал

Ребенок порвал почку во время квеста

2 минуты чтения 20:54 | Обновлено: 20:55

11-летняя девочка получила тяжелую травму во время прохождения квеста, сообщает прокуратура Тюменской области. Во время подъема на платформу она ударилась о прямоугольную конструкцию и упала.

Результатом падения стал разрыв левой почки, который, как отметили в прокуратуре, «причинил тяжкий вред ее здоровью по признаку опасности для жизни». Организаторы квеста не проводили обучение сотрудников для оказания услуг детям, участники квеста не проходили инструктаж по правилам безопасного поведения, им не выдавалась защитная экипировка.

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Инцидент произошел в ноябре 2023 года. После заявления матери девочки прокурор обратился в суд с требованием взыскать с организатора квеста штраф за нарушение прав потребителя и выплатить компенсацию пострадавшей. Ранее с предпринимателя, не обеспечившего безопасность девочки, уже взыскали 150 тысяч рублей по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Сумма компенсации пострадавшей стороне составила один миллион рублей.

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Ранее сообщалось об актере квеста в Москве, который ударил 14-летнюю девочку ножом по руке и сломал ей палец. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело лишь через полгода, организаторы квеста заявили, что оказали ребенку необходимую медицинскую помощь, и отметили, что девочку допустили до участия в квесте «без согласования и соблюдения регламента».

В июле 2024 года во время хоррор-квеста в Махачкале сгорели две девушки, а их мужья оказались в больнице с ожогами. Один из актеров размахивал бензопилой перед прикованной к креслу женщиной, когда произошло возгорание бензиновой жидкости, сообщили в СК. Телеграм-каналы выдвинули альтернативную версию — они считают, что огонь появился после того, как один из актеров поджег перчатку и бросил в сторону, где лежали бензопилы и запасы керосина.

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