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Общество

Актер ударил 14-летнюю девочку ножом во время квеста

11:23 14.11.2024

Мать 14-летней девочки, имя которой не уточняется, написала заявление в полицию после того, как ее дочь получила ножевое ранение во время квеста «Техасская резня. Кожаное лицо». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании Quest Stars.

Как пишет издание, инцидент произошел еще в апреле этого года. В компании утверждают, что девочку допустили до участия в квесте «без согласования и соблюдения регламента». Во время квеста, по данным телеканала «РЕН ТВ», актер квеста ударил девочку ножом по руке, в результате чего сломал ей палец.

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Следственный комитет в Москве возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, только в ноябре, спустя полгода после произошедшего.

«В отношении сотрудников была проведена служебная проверка, обвиняемый актер дает показания Следственному комитету и отстранен от работы на квестах», — заявили в Quest Stars. Там добавили, что врачи оказали необходимую помощь девочке и восстановили поврежденную руку.

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Ранее стало известно, что другой актер квеста специально выстрелил из охолощенного оружия в шею посетительнице. Владелец развлекательного заведения заявила, что актерам запрещено носить с собой оружее, но в этот раз сотрудник «решил напугать посетителей по полной». 

Также в июле этого года в Махачкале две девушки погибли во время хоррор-квеста «Техасская резня бензопилой». Следственный комитет сообщил, что во время квеста загорелась бензиновая жидкость, из-за чего произошел пожар. Сопровождавшие девушек мужья попали в больницу с ожогами.

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