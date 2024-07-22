Две девушки сгорели во время хоррор-квеста

Из-за пожара в махачкалинском квест-руме «Дом ужасов» ночью с воскресенья на понедельник погибли две девушки, сообщило дагестанское управление Следственного комитета. Речь идет о 19-летней Асият и о 25-летней Мадине, рассказал телеграм-канал Mash. Сопровождавшие девушек мужья попали в больницу с ожогами.

Две пары пришли на хоррор-квест «Техасская резня бензопилой» в подвальное помещение на улице Шеболдаева. Около двух часов ночи к зданию приехали пожарные.

«Ночью к нам привезли двух девочек после пожара, одна скончалась сразу, другая сегодня утром», — рассказал ТАСС заведующий ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Дагестана Магомед Ахмедов.

У мужа Асият, 20-летнего Саида, обожжено 60% поверхности тела, уточнил Mash. Молодые люди сыграли свадьбу всего три дня назад.

По сценарию квеста, опубликованному телеграм-каналом Shot, гости мероприятия изображают компанию друзей, которая попадала в пустой дом на окраине леса. Это дом «семьи техасского маньяка, у которого гостит не менее опасный маньяк — танцующий клоун Пеннивайз». Заснув после ужина, компания обнаруживает себя «в цепях, наручниках, клетке и так далее».

Одну из девушек, согласно видео, которое опубликовал канал Baza, приковывали к креслу, и сотрудник «Дома ужасов» начинал махать перед лицом бензопилой. Однако во время квеста загорелась бензиновая жидность, сообщил свою предварительную версию Следственный комитет. По версии телеграм-канала Shot, один из актеров поджег перчатку и бросил в сторону, где лежали бензопилы и запасы керосина.

Следствие возбудило дело «по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц» (статья 238 УК), сообщила прокуратура. Виновным грозит до 10 лет колонии. Квест-рум открывал бывший участник сборной КВН Дагестана Гусейн Ибрагимов. Последние годы он занимался стендапом. Его задержали, сообщил телеграм-канал Baza.

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