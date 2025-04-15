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Мир

Сотни тысяч человек пострадали от наводнений в Европе за год

2 минуты чтения 12:47

В докладе о состоянии климата в Европе, опубликованном службой Евросоюза по изменению климата «Коперник» и Всемирной метеорологической организацией (ВМО), сказано, что в 2024 году штормы и наводнения затронули 413 тысяч человек, а континент пережил самый жаркий год за всю историю наблюдений. Об этом сообщает The Guardian.

В докладе говорится, что на 30% европейской речной сети наблюдались «сильные» наводнения, а 12% превысили порог «тяжелого» наводнения. Наиболее разрушительными оказались наводнения, обрушившиеся на Центральную Европу в сентябре и на восточную Испанию в октябре — на их долю пришлось более 250 из 335 случаев смерти от наводнений.

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Авторы доклада отметили «необычный» контраст между западной и восточной Европой: на западе было влажно и пасмурно, а на востоке тепло и солнечно. Речной сток, как правило, был выше среднего в западных странах и ниже среднего в восточных. Так, в прошлом году в течение нескольких месяцев Темза в Великобритании и Луара во Франции имели самый высокий уровень стока за 33 года

The Guardian отмечает, что наводнения стали более сильными и частыми из-за глобального потепления. В июле 2024 года юго-восточная Европа пережила самую длинную за всю историю волну тепла, которая длилась 13 дней подряд и охватила более половины региона, а сильная жара на всем континенте способствовала разрушительным лесным пожарам, от которых пострадали 42 тысячи человек, говорится в отчете. Около четверти выгоревшей площади пришлось на пожары в Португалии, в результате которых за одну неделю было уничтожено около 110 тысяч гектаров земли.

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Кроме того, в отчете говорится о таянии ледников, причем в Скандинавии и на Шпицбергене ледники потеряли больше массы, чем когда-либо ранее. Авторы также отметили высокие температуры к северу от Полярного круга и самую высокую температуру поверхности моря, зарегистрированную в Средиземноморье.

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