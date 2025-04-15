Подросток случайно выстрелил из гранатомета в свою мать в Харькове

В Харькове подросток нашел в парке реактивный противотанковый гранатомет, принес домой и спрятал на балконе. Через некоторое время мальчик вышел на балкон сфотографировать оружие, а оно случайно выстрелило, сообщило издание «Страна.ua». Инцидент произошел прошлым летом, на днях Коминтерновский районный суд Харькова приговорил ребенка к трем годам условно, уточнило городское издание «Думка».

Журналисты узнали, что школьник нашел оружие 26 августа в экопарке «Фельдман» у поселка Лесное на северной окраине Харькова. В этих местах в 2022 году шли бои.

Мальчик увидел мешок, в котором лежал одноразовый гранатомет РПГ-22, около автомобиля своей матери, пишет издание. Ничего не сказав ей, он взял мешок с собой и привез в квартиру. Согласно решению суда, ребенок осознавал, что это боевое оружие, но решил оставить себе.

Несчастный случай произошел в тот же день вечером. Подросток вышел на балкон, раскрыл мешок, стал фотографировать гранатомет и случайно задел спусковой механизм. Раздался выстрел и взрыв, в результате которого мать ребенка получила тяжелые травмы, а его брат — повреждение средней степени тяжести.

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Напуганный ребенок сам вызвал скорую помощь и полицию. Он признался следователям, что виноват в случившемся и сказал, что не собирался никому причинять вреда — только хотел похвастаться находкой.

Коминтерновский суд Харькова спустя почти восемь месяцев признал подростка виновным в незаконном хранении боеприпасов (статья 263 УК Украины) и неосторожном нанесении тяжких телесных повреждений (статья 128 УК Украины). Максимальный срок по этим статьям составляет семь лет колонии.

Помимо условного наказания суд назначил подростку испытательный срок длиной один год и компенсацию судебной экспертизы на 36 тысяч гривен (около 60 тысяч рублей). Вместо несовершеннолетнего эту сумму, возможно, придется возмещать его матери, сообщила «Думка».