EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Подросток случайно выстрелил из гранатомета в свою мать в Харькове

2 минуты чтения 20:53 | Обновлено: 20:54

В Харькове подросток нашел в парке реактивный противотанковый гранатомет, принес домой и спрятал на балконе. Через некоторое время мальчик вышел на балкон сфотографировать оружие, а оно случайно выстрелило, сообщило издание «Страна.ua». Инцидент произошел прошлым летом, на днях Коминтерновский районный суд Харькова приговорил ребенка к трем годам условно, уточнило городское издание «Думка».

Журналисты узнали, что школьник нашел оружие 26 августа в экопарке «Фельдман» у поселка Лесное на северной окраине Харькова. В этих местах в 2022 году шли бои.

Я боролся за русскоязычных в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Я боролся за русскоязычных в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Я священник, но теперь мне запрещено служить и там, и там
Общество13 минут чтения

Мальчик увидел мешок, в котором лежал одноразовый гранатомет РПГ-22, около автомобиля своей матери, пишет издание. Ничего не сказав ей, он взял мешок с собой и привез в квартиру. Согласно решению суда, ребенок осознавал, что это боевое оружие, но решил оставить себе.

Несчастный случай произошел в тот же день вечером. Подросток вышел на балкон, раскрыл мешок, стал фотографировать гранатомет и случайно задел спусковой механизм. Раздался выстрел и взрыв, в результате которого мать ребенка получила тяжелые травмы, а его брат — повреждение средней степени тяжести.

«Мурло мещанина»
«Мурло мещанина»
Изменения в «народной поддержке» войны могут привести к нехватке самого необходимого на фронте
Политика5 минут чтения

Напуганный ребенок сам вызвал скорую помощь и полицию. Он признался следователям, что виноват в случившемся и сказал, что не собирался никому причинять вреда — только хотел похвастаться находкой.

Коминтерновский суд Харькова спустя почти восемь месяцев признал подростка виновным в незаконном хранении боеприпасов (статья 263 УК Украины) и неосторожном нанесении тяжких телесных повреждений (статья 128 УК Украины). Максимальный срок по этим статьям составляет семь лет колонии.

Помимо условного наказания суд назначил подростку испытательный срок длиной один год и компенсацию судебной экспертизы на 36 тысяч гривен (около 60 тысяч рублей). Вместо несовершеннолетнего эту сумму, возможно, придется возмещать его матери, сообщила «Думка».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я продаю свои нюдсы
Общество
Я продаю свои нюдсы
Меня называют «бусти-шлюхой», а я накопила маме на зубные протезы
00:01 16 апреля
Надежда Кадышева стала кумиром зумеров и миллениалов
Интернет и мемы
Надежда Кадышева стала кумиром зумеров и миллениалов
65-летняя народная артистка возвращается к стадионным концертам, а на ее ближайшие выступления проданы все билеты
18:55
Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Общество
Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем
00:01
«Мурло мещанина»
Политика
«Мурло мещанина»
Изменения в «народной поддержке» войны могут привести к нехватке самого необходимого на фронте
18:05 14 апреля
Мои месячные пытались меня убить
Общество
Мои месячные пытались меня убить
Мне пришлось делать переливание крови. Врачи не знают, что со мной
00:01 14 апреля
Пропущенный вызов
Криминал
Пропущенный вызов
Похищенная девушка смогла выкрасть телефон и позвонить в полицию. Но ее это не спасло
17:00 13 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования