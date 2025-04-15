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Мир

Германия ограничит количество заявок на получение политического убежища

2 минуты чтения 15:10 | Обновлено: 15:11

Германия установит лимит на прием заявлений на предоставление политического убежища. Об этом, как передает Zeit Online, заявил председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) и будущий канцлер страны Фридрих Мерц.

По его словам, количество ежегодно принимаемых властями заявок планируется ограничить 100 тысячами. «Наша идея заключается в том, чтобы действительно значительно сократить эти цифры. Это не должно быть шестизначное число», — пояснил Мерц.

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Он подчеркнул, что большой наплыв просителей политического убежища в стране привел к тому, что города, муниципалитеты, школы, больницы и вся инфраструктура Германии уже достигли предела своих возможностей.

С введением лимита власти страны планируют увеличить число депортаций, а также приостановить действие программы воссоединения семей. Соответствующие пункты содержатся в соглашении будущей правящей коалиции, которую создадут представители ХДС и социал-демократы, отмечает издание.

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Кроме того, по словам Мерца, власти Германии начнут отказывать просителям убежища уже на въезде в страну. Будущий канцлер также добавил, что работа по сокращению числа просителей политического убежища будет вестись в координации с соседними странами. Мерц привел в пример Австрию, правительство которой, по его словам, также заинтересовано в решении этой проблемы.

Согласно официальным данным, в сентябре 2024 года в Германии был зафиксирован новый рекорд численности просителей убежища. Так, статус беженца, претендента на убежища или иностранца, которому в нем было отказано, на эту дату в стране имели 3,48 миллиона человек. Из них 1,18 миллиона человек — это беженцы из Украины, число которых с начала 2024 года выросло на 45 тысяч. Общее же число новых просителей политического убежища в Германии за весь 2024 год составило 230 тысяч человек, что почти на 100 тысяч меньше, чем в 2023 году.

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