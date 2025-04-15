Ученые рассказали о древнеримских схемах уклонения от уплаты налогов

Историки из университетов Австрии и Израиля расшифровали папирус второго века нашей эры, который содержит протокол судебного разбирательства по вопросу уклонения от уплаты налогов в древнеримских провинциях Иудея и Аравия, сообщает The New York Times со ссылкой на опубликованный текст отчета ученых.

Исследователи предполагают, что обвиняемые придумали схему финансовых махинаций при продаже рабов. Один из них изготавливал фиктивные документы о сделке и заявлял, что рабы будут переданы новому владельцу из Аравии, на самом же деле они оставались на территории Иудеи. Эти люди продолжали работать на своего старого владельца, который избегал уплаты налогов, а «покупатель» мог не заявлять о рабах властям, поскольку физически их не получил. Налог с продажи каждого раба в Римской империи составлял четыре процента.

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Также ученые отмечают, что обвиняемые могли имитировать продажу рабов, чтобы отпустить их на волю — они предполагают, что нарушители закона были евреями и таким образом исполняли свою религиозную обязанность по освобождению порабощенных людей. Журналисты сообщают, что это альтернативные линии расследования, а сам документ не содержит приговора.

Власти узнали о преступной схеме из доноса одного из участников схемы. Помимо подделки документов обвиняемые также пытались подкупить городской совет, чтобы обеспечить себе защиту. Современные налоговые юристы, как отмечает The New York Times, отметили схожесть этих схем уклонения от уплаты налогов с современными. Помимо юридического материала документ интересен и тем, что в нем содержатся описание устройства системы работорговли на окраинах Римской империи и условия, при которых евреи могли иметь рабов.

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Документ, состоящий из 133 строк текста на древнегреческом языке, обнаружили еще в 1950-е годы, но из-за неправильной классификации он пролежал в израильском архиве до 2014 года. Подробности судебного процесса удивили ученых — прокуроры использовали сложные риторические приемы и показали высокий уровень владения римским правом, что необычно для разбирательства в отдаленных регионах.