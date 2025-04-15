Убившая своего отца 15-летняя девочка рассказала о насилии и издевательствах с его стороны

15-летняя девочка, которую подозревают в убийстве своего отца в Южном Бутово в Москве, рассказала следователям, что мужчина хотел взять кредит на ее старшую сестру, а также применял к своим дочерям насилие и издевался над ними. Об этом сообщает московский Следственный комитет.

В пресс-релизе сказано, что перед убийством мужчина поссорился со своей 20-летней дочерью из-за желания оформить на нее кредит. Shot писал, что у него были долги по кредитам, из-за чего судебные приставы открыли на него исполнительное производство. Также телеграм-канал сообщил о наличии у убитого судимости за распространение наркотиков и «применение насилия в отношении представителя власти».

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По данным Shot, мужчину звали Романом, а его младшую дочь — Алисой. Мужчине было 42 года, имя его старшей дочери не уточняется. Телеграм-канал Baza утверждает, что с помощью нового кредита в 1,4 миллиона рублей мужчина хотел закрыть другой займ.

«В ходе конфликта… мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону дочери, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи», — заявили в СК. Там добавили, что «отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял в отношении них насилие».

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Baza пишет, что после каждой полученной четверки в школе отец Алисы звонил ее классному руководителю и выяснял, почему ей не поставили оценку «отлично». По данным телеграм-канал, дочери мужчины не обращались в полицию, поскольку тот утверждал, что за издевательства ему «ничего не будет».

В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту случившегося, но не уточнили, по какой статье. Отмечается, что следователи приступили к допросу дочерей убитого мужчины.