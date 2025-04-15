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Криминал

Отца-одиночку зарезала собственная дочь

2 минуты чтения 11:16 | Обновлено: 12:57

В Москве от ножевых ранений скончался 41-летний мужчина. В убийстве подозревают его 15-летнюю дочь. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале столичного управления Следственного комитета.

«15 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Предварительно установлено, что ножевые ранения потерпевшему нанесла его 15-летняя дочь», — говорится в нем.

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В свою очередь, близкий к силовикам телеграм-канал Shot без указания источников уточняет, что погибшим оказался некий Роман З., который в одиночку воспитывал двух дочерей. По данным телеграм-канала, в день убийства он, находясь в квартире на Бартеневской улице, поругался с обеими, после чего младшая — 15-летняя Алиса — нанесла ему ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Как сообщается, сейчас обеих дочерей погибшего допрашивают следователи. 

Shot также пишет, что убитый ранее был судим и приговорен к условному сроку за распространение наркотиков и «применение насилия в отношении представителя власти». Также сообщается, что у него также были долги по кредитам, которые стали основанием для открытия в отношении него исполнительного производства судебными приставами. Предполагаемая убийца — 15-летняя Алиса — учится в московской школе №1981. 

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Ранее стало известно о нападении с ножом взрослого мужчины на 11-летнего мальчика в Челябинске. Ребенок получил несколько ножевых ранений и был спасен случайным прохожим, который заметил истекающего кровью мальчика и вызвал «скорую помощь».

Нападавшим оказался ранее судимый местный житель 1988 года рождения, который в момент совершения преступления был пьян. Его задержали и обвинили в покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений.

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