Apple начнет анализировать личные данные пользователей для обучения нейросетей

Американская технологическая корпорация Apple начнет анализировать личные данные на устройствах пользователей, чтобы усовершенствовать свою платформу искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что для обучения нейросетей Apple использует синтетические данные — информацию, имитирующую реальные сценарии, но не содержащую личных сведений. Однако такие данные не всегда точно отражают поведение пользователей, из-за чего эффективность искусственного интеллекта может снижаться, отмечает агентство.

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Технологический гигант анонсировал инновационный подход, который позволит решить эту проблему, гарантируя при этом, что личные данные пользователей останутся на их устройствах и не будут использоваться напрямую для обучения моделей ИИ. Идея заключается в том, чтобы помочь Apple догнать конкурентов, таких как OpenAI и Alphabet Inc, у которых меньше ограничений на конфиденциальность.

Обучение нейросетей будет происходить следующим образом: синтетические данные, созданные Apple, будут сравниваться с реальными пользовательскими письмами, хранящимися на устройствах. Система будет анализировать, какие из синтетических сообщений ближе всего по стилю и содержанию к настоящим. Таким образом, Apple сможет точнее настраивать свои языковые модели для таких функций, как краткие уведомления, сводки сообщений и помощь в написании текстов.

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Отмечается, что компания развернет новую систему в предстоящей бета-версии iOS и iPadOS 18.5 и macOS 15.5. Производитель iPhone также сообщил, что в настоящее время разрабатываются способы улучшения моделей, используемых для работы других функций Apple Intelligence, таких как Image Playground, Image Wand, Memories Creation и Visual Intelligence.

