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Мир

Apple начнет анализировать личные данные пользователей для обучения нейросетей

2 минуты чтения 14:07

Американская технологическая корпорация Apple начнет анализировать личные данные на устройствах пользователей, чтобы усовершенствовать свою платформу искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что для обучения нейросетей Apple использует синтетические данные — информацию, имитирующую реальные сценарии, но не содержащую личных сведений. Однако такие данные не всегда точно отражают поведение пользователей, из-за чего эффективность искусственного интеллекта может снижаться, отмечает агентство.

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Технологический гигант анонсировал инновационный подход, который позволит решить эту проблему, гарантируя при этом, что личные данные пользователей останутся на их устройствах и не будут использоваться напрямую для обучения моделей ИИ. Идея заключается в том, чтобы помочь Apple догнать конкурентов, таких как OpenAI и Alphabet Inc, у которых меньше ограничений на конфиденциальность.

Обучение нейросетей будет происходить следующим образом: синтетические данные, созданные Apple, будут сравниваться с реальными пользовательскими письмами, хранящимися на устройствах. Система будет анализировать, какие из синтетических сообщений ближе всего по стилю и содержанию к настоящим. Таким образом, Apple сможет точнее настраивать свои языковые модели для таких функций, как краткие уведомления, сводки сообщений и помощь в написании текстов.

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Отмечается, что компания развернет новую систему в предстоящей бета-версии iOS и iPadOS 18.5 и macOS 15.5. Производитель iPhone также сообщил, что в настоящее время разрабатываются способы улучшения моделей, используемых для работы других функций Apple Intelligence, таких как Image Playground, Image Wand, Memories Creation и Visual Intelligence.

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