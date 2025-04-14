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Мир

В Таджикистане произошла серия землетрясений

2 минуты чтения 09:48 | Обновлено: 09:52

В Таджикистане за последние сутки была зафиксирована серия землетрясений, в результате которых погиб ребенок, разрушена почти сотня жилых домов. Об этом сообщил комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

«В результате землетрясения несовершеннолетний Машрабов Абдугани, 2022 года рождения, житель села Уштурпаст сельского джамоата Хиджборак Раштского района, был зажат стеной жилого дома и от полученных травм погиб на месте», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Раштском и Таджикабадском районах страны были полностью разрушены 94 жилых дома. Частичные повреждения получили 111 домов, две школы, шесть чайхан, одно медицинское учреждение и около 200 вспомогательных сооружений.

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По данным Геофизической службы Национальной академии наук Таджикистана, 13 апреля в 09:24 (07:24 мск) на территории страны произошло сильное землетрясение. Эпицентр находился в 160 километрах к северо-востоку от Душанбе, магнитуда составила 5–6. В Раштском районе толчки ощущались на уровне 4–5, в Душанбе — около 3. 

Второе землетрясение магнитудой 4 произошло в 12:14 (10:14 мск), третье, магнитудой 3 — в 13:33 (11:33 мск), а четвертое — в 19:34 (17:34 мск).

Геофизическая служба зафиксировала еще одно землетрясение, которое произошло 14 апреля в 05:44 (3:44 мск) в 18 километрах к востоку от Раштского района. Сила толчков в эпицентре составила 3–4 балла.

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По факту произошедшего президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил сформировать республиканскую комиссию под руководством заместителя премьер-министра Сулаймона Зиёзоды. В состав комиссии вошли председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Раджабали Рахмонали, представители руководства Комитета по строительству и архитектуре, Главного управления геологии, а также Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана.

В воскресенье комиссия выехала на разрушенные территории для изучения ситуации, оценки ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясений.

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