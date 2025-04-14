В Японии зафиксировали самое большое сокращение численности населения

Население Японии сокращается рекордными темпами. По данным на 1 октября 2024 года, число японцев уменьшилось на 898 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом. Это самое большое сокращение за год с 1950 года, когда начали вести подобную статистику, пишет South China Morning Post.

Согласно официальным данным, опубликованным в понедельник 14 апреля, численность японцев в 2024 году сократилась до 120,3 миллиона человек. Общая численность населения страны, включая иностранных граждан, также сократилась — на 550 тысяч человек и составила 123,8 миллиона. Сообщается, что население Японии сокращается уже 14 лет подряд, что свидетельствует о недостаточной борьбе над улучшением этих показателей.

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По данным газеты, уровень рождаемости в Японии — один из самых низких в мире. В феврале страна установила собственный столетний антирекорд по рождаемости. При этом смертность также достигла исторического максимума, что вызвало заметное снижение численности населения.

Эта демографическая динамика привела к сокращению рабочей силы, уменьшению числа потребителей и острой конкуренции среди компаний за сотрудников, пишет South China Morning Post. По данным газеты, в поисках рабочей силы Япония даже обратила внимание на молодых иностранцев, хотя при этом сохраняет жесткую миграционную политику.

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По словам главного секретаря кабинета министров Ёсимасы Хаяси, правительство всячески пытается поддерживать молодые семьи, которые хотят завести детей, но не могут себе этого позволить по экономическим причинам. «Мы будем продвигать комплексные меры для создания общества, в котором каждый, кто хочет иметь детей, сможет сделать это и будет воспитывать их с уверенностью и спокойствием», — заявил он.

Отмечается, что молодые люди в Японии откладывают брак и рождение детей по разным причинам — от нестабильности на рынке труда до изменений в общественных ценностях, где замужество и женитьба уже не считаются обязательными.

