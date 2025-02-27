Япония установила столетний антирекорд по рождаемости

Рождаемость в Японии в прошлом году оказалась самой низкой за всю историю наблюдений с 1899 года. Количество смертей в стране также достигло рекордного показателя, что привело к самому большому сокращению населения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

В 2024 году в Японии число новорожденных сократилось до 720 988 — на пять процентов по сравнению с предыдущим годом, когда рождаемость составила 727 тысяч человек. Число смертей за этот же период выросло на 1,82 процента и достигло 1,62 миллиона человек.

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Правительство Японии разрабатывает меры поддержки семей, чтобы увеличивать рождаемость, сообщает издание. Премьер-министр Сигэру Исиба предложил принять пакет помощи размером около 24 миллиардов долларов по улучшению условий труда и поддержке для будущих родителей.

Bloomberg отмечает, что снижение рождаемости — глобальная тенденция. Так, в Южной Корее коэффициент рождаемости на одну женщину в прошлом году впервые вырос до 0,75, но все еще не позволяет поддерживать численность населения. Во Франции снижение рождаемости рекордно ускорилось в 2023 году.

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В Китае население сокращается уже третий год. За 2024 год численность населения уменьшилась на 1,39 миллиона человек. По данным государственного статистического бюро КНР, на которые ссылается Reuters, сейчас население страны составляет 1,408 миллиарда человек.

По данным Росстата, в 2024 году убыль населения России в прошлом году начала увеличиваться впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину. По прогнозу ведомства, к 2030 году численность населения сократится со 146 миллионов человек до 143 миллионов.