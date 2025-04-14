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Мир

Женщину уволили за уход с работы на минуту раньше

2 минуты чтения 12:27

Жительницу Китая по фамилии Ван уволили с работы из-за того, что, согласно записям с камер видеонаблюдения в офисе, она ежемесячно покидала свое рабочее место на одну минуту раньше положенного времени в течение шести дней. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, Ван проработала в компании три года и, по ее словам, добилась «довольно хороших результатов». Об увольнении ей сообщил кадровый менеджер по телефону.

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Ван подала иск против компании, название которой не уточняется. Суд постановил, что женщину уволили незаконно и что работодатель должен выплатить ей компенсацию. Ее размер также неизвестен. 

По мнению суда, несмотря на то, что Ван заканчивала работу на одну минуту раньше положенного срока, неразумно делать вывод о том, что она «уходила раньше». При этом ее руководство не сделало ей никаких предупреждений и не попросило исправить ситуацию. Увольнение Ван назвали неправомерным, поскольку оно не имело под собой никаких доказательств и было необоснованным.

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По словам представителя местной юридической компании Лю Биюня, увольнение за такой «проступок» — слишком суровое наказание. При этом произошедшее вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Так, некоторые пользователи задались вопросом, почему компания не ввела дополнительные выплаты тем, кто приходит на работу раньше. 

В то же время, отмечает South China Morning Post, истории о слишком жестких правилах поведения на работе регулярно появляются в соцсетях Китая. Так, ранее сообщалось, что китайская компания Super Deer наказывала своих работников, если они переставляли мебель в офисе, пользовались наушниками во время перерывов и задерживались в туалетах.

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