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Мир

Компания наказывала сотрудников за неправильную расстановку стульев и использование наушников

2 минуты чтения 22:47

Китайскую компанию Super Deer, занимающуюся производством стоматологической продукции, обвинили в том, что она следит за сотрудниками с помощью камер видеонаблюдения, запрещает им пользоваться телефонами и покидать рабочее место. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, компания, расположенная в городском округе Хэфэй, стала фигурантом скандала в соцсетях. Она была основана в 2016 году, и к 2023 году годовой объем ее продаж составил около 55 миллионов долларов.

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При этом в правилах внутреннего распорядка Super Deer прописано, что ее сотрудникам запрещено покидать офис в рабочее время. Некоторые работники рассказали, что их не выпускали даже в обеденный перерыв, из-за чего им приходилось заказывать еду с доставкой.

За несоблюдение правил для сотрудников были предусмотрены наказания в виде обязательной уборки в помещениях компании. Некоторые работники описали свое нахождение в офисе как «пребывание в тюрьме».

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Так, одна из сотрудниц рассказала, что ей объявили выговор за использование наушников во время обеденного перерыва. После этого она стала пользоваться смарт-часами, чтобы незаметно общаться с семьей.

Другой сотрудник рассказал о дисциплинарных взысканиях за неправильную расстановку стульев, а также об ограничении времени на посещение туалета. Помимо этого, компанию обвинили в незаконных увольнениях и невыплате взносов соцстрахования. 

В конце марта отдел надзора за безопасностью труда Хэйфэя начал расследование в отношении компании. По словам китайских юристов, если Super Deer не сможет доказать, что ее внутренние правила были продиктованы «разумными причинами», например, безопасностью, то их могут счесть нарушающими право сотрудников на отдых и их личную свободу.

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