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Мир

Трамп открыл памятник самому себе

2 минуты чтения 12:14

Президент США Дональд Трамп открыл памятник самому себе. Монумент установили на территории принадлежащего ему гольф-клуба Trump International Golf Club. Об этом написал в соцсети X генеральный директор компании Sticker Mule и бывший кандидат в конгресс Нью-Йорка Энтони Константино, который подарил американскому президенту его статую.

Он отметил, что «подарок теперь будет постоянно находиться в его международном гольф-клубе Trump International». Как сообщается, памятник назвали «Монумент непокорности». Он представляет собой двухметровую фигуру Трампа, повторяющую знаменитый кадр, сделанный сразу после покушения на него в июле 2024 года. На нем Трамп с окровавленным лицом стоит с поднятым вверх кулаком. Памятник установлен на каменном постаменте с выгравированным на нем именем подарившего его бизнесмена.

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В марте Трамп раскритиковал губернатора штата Колорадо Джареда Полиса за свой «искаженный» портрет, выставленный в галерее портретов американских лидеров в здании законодательного собрания штата. Речь шла о картине, которую повесили там в 2019 году. 

Говоря о работе, Трамп заявил, что «никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя». «То, что было выставлено губернатором рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел», — написал он.

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Трамп также раскритиковал написавшую этот портрет художницу Сару Бордман, которая, по его словам, «вероятно, утратила свой талант с возрастом». При этом он заявил, что та же художница написала портрет 44-го президента США Барака Обамы, где «он выглядит замечательно». 

На презентации портрета Трампа Бордман ранее подчеркнула, что хотела передать их аполитичность. По ее словам, президентская галерея посвящена истории страны, а не отдельному лидеру.

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