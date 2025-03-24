Трамп пристыдил губернатора за свой «искаженный» портрет

Президент США Дональд Трамп пристыдил губернатора Джареда Полиса за свой «искаженный» портрет, выставленный в галерее портретов американских лидеров в здании законодательного собрания штата Колорадо. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, обратил внимание ABC News.

Американский президент высказал недовольство в отношении своего собственного изображения, которое повесили в 2019 году рядом с портретами его предшественниками на третьем этаже Капитолия. По словам Трампа, «никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя».

«То, что было выставлено губернатором рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел», — написал он.

Я русский и служу на авианосце США Тут всем плевать, откуда я родом. Зато достойно платят, кормят креветками и дают играть в приставку Общество 26 минут чтения

Республиканец также обрушился с критикой на художницу Сару Бордман, которая, по его словам, «вероятно, утратила свой талант с возрастом».

«В любом случае, я бы предпочел не иметь портрет, чем иметь такой. Многие люди из Колорадо звонили и писали жалобы. На самом деле, они очень сердятся! Я обращаюсь от их имени к леворадикальному губернатору Джареду Полису <…> с просьбой убрать ее. Джареду должно быть стыдно за себя!» — написал Трамп.

Американский президент утверждает, что та же художница написала портрет 44-го президента США Барака Обамы, где «он выглядит замечательно». На презентации портрета Трампа Бордман ранее подчеркнула, что хотела передать их аполитичность. По ее словам, президентская галерея посвящена истории страны, а не отдельному лидеру.

«Привет, Лорен» Родители несколько лет держали дочь в шкафу, насиловали и морили голодом. Ей чудом удалось спастись Криминал 18 минут чтения

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу портрет президента США от ведущего российского художника, который был доставлен до адресата.

«Президент Путин заказал ведущему российскому художнику прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу, что я и сделал», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Кроме того, по словам Уиткоффа, Путин рассказал американскому спецпосланнику, что после покушения молился за Трампа в церкви.