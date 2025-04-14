Фармкомпания отказалась от создания таблеток для похудения из-за травмы пациента во время испытаний

Одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, Pfizer, заявила, что отказалась от разработки таблеток для похудения после того, как у пациента предположили повреждение печени. Действующее вещество таблеток называется дануглипрон, они должны были составить конкуренцию препаратам для похудения, которые необходимо принимать в виде инъекций, сообщило Reuters.

У одного из участников тестирования оптимальной дозы после прекращения приема таблеток «наблюдалось потенциально медикаметозное повреждение печени», уточнила компания. По ее информации, всего в тестах принимали участие более чем 1400 человек.

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На рынке сохраняется потребность в препаратах, помогающих избавиться от ожирения, и Pfizer намерена продолжать работу над другими программами, помимо дануглипрон, заявил глава отдела исследований и разработок компании Крис Бошофф.

Дануглипрон относится к классу препаратов, предназначенных для воздействия на кишечный гормон под названием глюкагоноподобный пептид-1, который вырабатывается в ответ на прием пищи.

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Pfizer тестировала несколько вариантов доз своего перорального препарата, назначаемого один раз в день. В конце 2023 года компания отказалась от варианта таблеток, принимаемых дважды в день, поскольку большинство пациентов отказалось от участия посередине исследования из-за высокой частоты побочных эффектов вроде тошноты и рвоты.

Рынок препаратов для похудения растет и в ближайшие годы достигнет 150 миллиардов долларов, уточнило издание. Сейчас на рынке доминируют компания Novo Nordisk с препаратом Wegovy и компания Lilly, которая продает Zepbound. Lilly сейчас работает над таблетками для похудения и сообщала, что испытания находятся на завершающей стадии, пишет Reuters.

В феврале стало известно, что препараты для борьбы с ожирением и лечения диабета способны сократить употребление алкоголя на 40%. Группа ученых из Университета Северной Каролины провела испытания, которые показали, что активное вещество подобных препаратов, семаглутид, способно подавлять тягу человека не только к еде, но и к любым напиткам.