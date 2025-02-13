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Мир

Уколы для похудения оказались способны сократить тягу к алкоголю

17:00 13.02.2025

Регулярные уколы препаратов для похудения способны сократить употребление алкоголя на 40%, сообщила The Times со ссылкой на исследование группы ученых из Университета Северной Каролины. Активное вещество подобных препаратов, семаглутид способно подавлять у людей тягу не только к еде, но и к любым напиткам, пришли к выводу авторы исследования.

Команда ученых собрала 48 человек, страдающих алкоголизмом и не способных бросить пить, несмотря на негативные последствия. Участники были случайным образом разделены на две группы. Половина еженедельно получала инъекции семаглутида в низких дозах, в то время как остальные получали инъекции плацебо, которые вводились во время еженедельных посещений клиники.

Следующие девять недель все участники эксперимента вели ежедневный дневник, в котором записывали, сколько выпили алкоголя и насколько было сильно желание выпить. В группе, принимавшей семаглутид, ученые зафиксировали сокращение объема регулярно употребляемого алкоголя на 41%, а желания выпить — на 40%.

Последние четыре недели исследования у 40% участников группы, принимавшей семаглутид, не было ни одного дня запоя — по сравнению с всего 20% участников «группы плацебо», пишет The Times.

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По словам авторов исследования, они замеряли не частоту употребления, а количество выпитого. Это позволило им предположить, что семаглутид воздействует на мозг, уменьшая удовольствие, которое люди получают от употребления алкоголя.

Участники исследования также прошли лабораторные тесты, которые должны были определить, сколько люди способны выпить, если им дать любимый алкогольный напиток. В начале исследования, перед первой инъекцией, людей помещали в лабораторные условия, где они могли в течение двух часов пить столько, сколько хотели.

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Тесты повторили после окончания курса лечения, и оказалось, что семаглутид приводит к «среднему или значительному» снижению дозы выпитого любимого алкоголя. Принимавшие семаглутид участники эксперимента, которые регулярно курили, также сократили количество сигарет, пишет The Times со ссылкой на авторов исследования.

Результаты исследование были опубликованы в журнале JAMA Psychiatry. Руководитель группы ученых Клара Кляйн сообщила журналистам, что полученные в результате эксперимента данные свидетельствуют о потенциале семаглутида и аналогичных препаратов как средства для лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

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