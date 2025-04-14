EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые рассказали о причине прекращения набегов викингов

2 минуты чтения 14:24

Набеги воинов из Скандинавии на европейский регион могли прекратиться из-за упадка язычества и распространения христианства среди жителей северных территорий, сообщает Der Spiegel со ссылкой на высказывания ученых-археологов.

Они также считают некорректным использование термина «викинг» в качестве обозначения этнического происхождения воинов. Журналисты отмечают, что разрушительные нападения начались задолго до того, как о них узнали в Европе, и закончились еще и потому, что церковь вовремя предложила викингам альтернативу в виде Крестовых походов.

Швеция депортирует российских ученых
Швеция депортирует российских ученых
Им на многие годы запрещают въезд в Шенгенскую зону, толком не объясняя причин
Мир5 минут чтения

Археологи отмечают, что причиной начала походов викингов могло стать извержение вулкана, которое произошло около 540 года на территории современного Сальвадора. После него на территории Европы снизилась среднегодовая температура, а пыль уменьшила количество солнечных дней, вызвав постоянные неурожаи на континенте. В Скандинавии, где население жило бедно, это привело к сокращению населения вдвое и появлению небольших королевств, специализировавшихся на набегах.

Сначала рыбаки и крестьяне, которых называли викингами именно из-за их участия в походах, нападали друг на друга в пределах своего региона и только к концу восьмого века о них узнали в Европе после вторжения на территорию современной Великобритании. Воины были готовы рисковать своей жизнью не только из-за добычи в виде драгоценностей — им были нужны рабы как мужского, так и женского полов.

Архитектором торговой войны Трампа оказался скандальный советник
Архитектором торговой войны Трампа оказался скандальный советник
Он выдумывает экспертов и не разбирается в экономике, Маск считает его кретином. Как он попал в Белый дом?
Мир11 минут чтения

Журналисты отмечают, что производство кораблей для набегов было связано с использованием сложных технологий изготовления парусов, поэтому в каждом новом походе викинги захватывали все больше рабов, чтобы позволить себе новую атаку. Это создало замкнутый круг зависимости экономики региона от продолжения набегов.

Походы начали постепенно прекращаться после распространения в регионе христианства, которое сделало нападения на соседние дворянские рода единоверцев нецелесообразной тактикой. Церковь же, как отмечают журналисты, смогла предложить потомкам викингов альтернативу в виде Крестовых походов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мои месячные пытались меня убить
Общество
Мои месячные пытались меня убить
Мне пришлось делать переливание крови. Врачи не знают, что со мной
00:01
Пропущенный вызов
Криминал
Пропущенный вызов
Похищенная девушка смогла выкрасть телефон и позвонить в полицию. Но ее это не спасло
17:00 13 апреля
Архитектором торговой войны Трампа оказался скандальный советник
Мир
Архитектором торговой войны Трампа оказался скандальный советник
Он выдумывает экспертов и не разбирается в экономике, Маск считает его кретином. Как он попал в Белый дом?
00:01 13 апреля
Табачным окуркам нашли полезное применение
Мир
Табачным окуркам нашли полезное применение
Два брата из Индии переработали миллиарды сигарет и сколотили состояние
17:00 12 апреля
Мужчина терроризировал люксовый бренд ради денег
Мир
Мужчина терроризировал люксовый бренд ради денег
Им оказался известный фотограф, снимавший войну в Украине. Он отправлял бомбы сотрудникам компании и требовал выкуп
00:01 12 апреля
Реальные Джеймсы Бонды рассказали о своей жизни
Мир
Реальные Джеймсы Бонды рассказали о своей жизни
Тезки агента 007 жалуются на тупые шутки и агрессию полиции. Как они на самом деле живут?
16:00 11 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования