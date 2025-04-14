Ученые рассказали о причине прекращения набегов викингов

Набеги воинов из Скандинавии на европейский регион могли прекратиться из-за упадка язычества и распространения христианства среди жителей северных территорий, сообщает Der Spiegel со ссылкой на высказывания ученых-археологов.
Они также считают некорректным использование термина «викинг» в качестве обозначения этнического происхождения воинов. Журналисты отмечают, что разрушительные нападения начались задолго до того, как о них узнали в Европе, и закончились еще и потому, что церковь вовремя предложила викингам альтернативу в виде Крестовых походов.
Археологи отмечают, что причиной начала походов викингов могло стать извержение вулкана, которое произошло около 540 года на территории современного Сальвадора. После него на территории Европы снизилась среднегодовая температура, а пыль уменьшила количество солнечных дней, вызвав постоянные неурожаи на континенте. В Скандинавии, где население жило бедно, это привело к сокращению населения вдвое и появлению небольших королевств, специализировавшихся на набегах.
Сначала рыбаки и крестьяне, которых называли викингами именно из-за их участия в походах, нападали друг на друга в пределах своего региона и только к концу восьмого века о них узнали в Европе после вторжения на территорию современной Великобритании. Воины были готовы рисковать своей жизнью не только из-за добычи в виде драгоценностей — им были нужны рабы как мужского, так и женского полов.
Журналисты отмечают, что производство кораблей для набегов было связано с использованием сложных технологий изготовления парусов, поэтому в каждом новом походе викинги захватывали все больше рабов, чтобы позволить себе новую атаку. Это создало замкнутый круг зависимости экономики региона от продолжения набегов.
Походы начали постепенно прекращаться после распространения в регионе христианства, которое сделало нападения на соседние дворянские рода единоверцев нецелесообразной тактикой. Церковь же, как отмечают журналисты, смогла предложить потомкам викингов альтернативу в виде Крестовых походов.