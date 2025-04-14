Ученые рассказали о причине прекращения набегов викингов

Набеги воинов из Скандинавии на европейский регион могли прекратиться из-за упадка язычества и распространения христианства среди жителей северных территорий, сообщает Der Spiegel со ссылкой на высказывания ученых-археологов.

Они также считают некорректным использование термина «викинг» в качестве обозначения этнического происхождения воинов. Журналисты отмечают, что разрушительные нападения начались задолго до того, как о них узнали в Европе, и закончились еще и потому, что церковь вовремя предложила викингам альтернативу в виде Крестовых походов.

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Археологи отмечают, что причиной начала походов викингов могло стать извержение вулкана, которое произошло около 540 года на территории современного Сальвадора. После него на территории Европы снизилась среднегодовая температура, а пыль уменьшила количество солнечных дней, вызвав постоянные неурожаи на континенте. В Скандинавии, где население жило бедно, это привело к сокращению населения вдвое и появлению небольших королевств, специализировавшихся на набегах.

Сначала рыбаки и крестьяне, которых называли викингами именно из-за их участия в походах, нападали друг на друга в пределах своего региона и только к концу восьмого века о них узнали в Европе после вторжения на территорию современной Великобритании. Воины были готовы рисковать своей жизнью не только из-за добычи в виде драгоценностей — им были нужны рабы как мужского, так и женского полов.

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Журналисты отмечают, что производство кораблей для набегов было связано с использованием сложных технологий изготовления парусов, поэтому в каждом новом походе викинги захватывали все больше рабов, чтобы позволить себе новую атаку. Это создало замкнутый круг зависимости экономики региона от продолжения набегов.

Походы начали постепенно прекращаться после распространения в регионе христианства, которое сделало нападения на соседние дворянские рода единоверцев нецелесообразной тактикой. Церковь же, как отмечают журналисты, смогла предложить потомкам викингов альтернативу в виде Крестовых походов.