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Интернет и мемы

ChatGPT стал самым скачиваемым приложением

2 минуты чтения 16:23 | Обновлено: 16:25

Чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT стал по итогам марта самым скачиваемым мобильным приложением в мире. Это первый месяц, когда чат-бот компании OpenAI оказался на первом месте, обогнав Instagram и TikTok, сообщили специалисты сервиса аналитики Appfigures.

Приложение ChatGPT за месяц установили 46 млн раз, на 28% больше, чем в феврале. Instagram в общемировом рейтинге опустился на второе место с похожим результатом, а TikTok — на третье с 45 миллионами скачиваний. Также в топ-10 приложений по загрузкам вошли Facebook, WhatsApp, Temu, CapCut, Telegram, SnapChat и Threads.

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На смартфонах с операционной системой Android чат-бот компании OpenAI был на третьем месте с 33 миллионами скачиваний, а у владельцев айфонов ChatGPT стал самой востребованной программой с 13 миллионами загрузок.

Всего пользователи магазинов приложений iOS App Store и Google Play скачали 339 млн приложений, на 40 млн больше, чем за февраль, отметили в AppFigures.

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В Appfigures предположили, что слово ChatGPT скоро может стать именем нарицательными или глаголом, таким, каким в XXI веке стало слово Google. «Многие уже говорят не “искусственный интеллект”, а просто “ChatGPT”», — сказал основатель и гедиректор Appfigures Ариэль Михаэли.

Рост популярности ChatGPT произошел на фоне так называемого «эффекта Ghibli». В последние недели марта стало популярным использовать нейросеть чат-бота для генерации изображений в стиле японской студии Ghibli режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. Тренд появился благодаря тому, что OpenAI улучшила функцию генерации изображений, а также ослабила модерацию визуального контента и улучшила голосовой режим.

За последнюю неделю марта загрузка приложения ChatGPT и число активных сессий выросли на 11% и 5% соответственно, а количество новых пользователей выросло до миллиона в час, сообщало Reuters.

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