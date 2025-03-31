Разработчик устал от сгенерированных картинок в стиле Миядзаки и сделал нейросеть для их удаления

Разработчик из Канады Фейсал Сайед создал расширение для браузера Google Chrome, скрывающее из ленты X (бывший твиттер) сгенерированные нейросетью изображения в стиле японской студии Ghibli, которую основал режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, обратило внимание издание vc.ru. В конце марта нейросеть ChatGPT добавила функцию генерации изображений в каком-либо стиле, и особенно вирусными в соцсетях стали картинки, повторяющие аниме Миядзаки.

«Все началось с того, что вся моя лента в твиттере была завалена картинками Ghibli, сгенерированными искусственным интеллектом. Не вдаваясь в дебаты об искусстве ИИ (оставим это художникам), я просто был раздражен всем этим хаосом. Поэтому я решил сделать расширение для Chrome, чтобы блокировать всю эту ИИ-муть для моего собственного спокойствия», — рассказал создатель No Ghibli on Twitter.

Я бежал с войны с помощью ChatGPT Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции Общество 12 минут чтения

Программист сообщил, что не ожидал большого внимания к своему расширению, однако его пост об этом собрал тысячи лайков и сотни тысяч просмотров. Мнения пользователей по поводу его идеи разделились. В одних комментариях его называли «безработным хейтером», а в других — «спасителем, героем и гением».

В основе расширения лежит нейросеть, которую программист обучил на 42 сгенерированных изображениях из твиттера и 42 случайных изображенях из фотобанка Unsplash. По словам Сайеда, точность его модели составляет 87 процентов.

Из сети исчезают живые люди Комментарии и посты теперь пишет искусственный интеллект. «Теория мертвого интернета» казалась шуткой, но стала реальностью Интернет и мемы 12 минут чтения

Совместное исследование OpenAI и Массачусетского технологического института показало, что использование чат-ботов может приводить к эмоциональной зависимости. Авторы исследования заметили, что склонные эмоционально привязываться к людям испытуемые, которые начали доверять ChatGPT, могут эмоционально привязываться к приложению и чувствовать себя одинокими без доступа к нему.