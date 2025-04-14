Названа безопасная альтернатива доллару

В конце прошлой недели европейская валюта достигла самого высокого уровня за три года, поскольку экономическая неопределенность, вызванная тарифной политикой США, поставила под сомнение традиционную роль доллара как актива-убежища для инвесторов, пишет Bloomberg.

По состоянию на 15:00 14 апреля, согласно данным портала Investing.com, евро торгуется на отметке почти 1,14 доллара. При этом опрошенные изданием трейдеры говорят, что хедж-фонды делают ставку на то, что евро может стоить 1,20 доллара уже в ближайшие месяцы, а стратеги обновляют свои прогнозы относительно европейской валюты.

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«На валютном рынке евро находится в длинной позиции, но структурная диверсификация потоков сделают его темой, на которую многие бросятся», — прокомментировал ситуацию глава отдела макростратегии Mizuho International Plc. Джордан Рочестер.

Евро становится главным бенефициаром слабости доллара, так как инвесторы переоценивают роль последнего в мировой финансовой системе после того, как президент США Дональд Трамп потряс рынки введением высоких тарифов и вывел торговую войну с Китаем на новый уровень.

Министр финансов Германии и бывший банкир Goldman Sachs Йорг Кукис 11 апреля заявил, что властям европейских государств следует воспользоваться возможностью, чтобы придать евро больший вес в мировой торговле.

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В то же время в отличие от хедж-фондов ни один из более чем 50 опрошенных Bloomberg FX трейдеров, не ждет, что евро поднимется выше 1,15 доллара в этом году.

По данным комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTS), по состоянию на 8 апреля трейдеры с заемными средствами и институциональные трейдеры занимали самые длинные позиции по евро за последние полгода.