Актриса «Белого лотоса» назвала пародию на себя подлой и женоненавистнической

Британская актриса Эми Лу Вуд назвала скетч в американской программе Saturday Night Live, где ее спародировали с помощью преувеличенных протезов зубов, «подлым и несмешным», пишет Би-би-си.

На своей странице в инстаграме Вуд заявила, что комедийная программа «обрушилась на нее с критикой» и посчитала скетч женоненавистническим. Она также написала, что рада, когда над ней смеются, но только в том случае, когда «это делается умно», а также добавила, что авторам Saturday Night Live следовало использовать «более тонкий и менее дешевый способ» посмеяться над ней.

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Так, в скетче Saturday Night Live президент США Дональд Трамп и его команда проводят время в вымышленном отеле. Персонаж Вуд из сериала «Белый лотос» по имени Челси, сыграла актриса Сара Шерман. В сценке она использовала выраженный акцент и вставные зубы. В какой-то момент, имея в виду зубы британской актрисы, Шерман спрашивает: «Фтор? Что это?»

В свою очередь, Вуд заявила, что она «не тонкокожая» и понимает, что в Saturday Night Live показали карикатуру. «Но вся шутка была о фториде», — написала она, добавив, что у нее «большие щели между зубами, а не плохие зубы».

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«Не знаю, если бы это был мужчина, мы бы так много об этом говорили? Речь все еще идет о внешности женщины», — подчеркнула актриса.

Позже Вуд рассказала, что после ее реакции на скетч в соцсетях она получила извинения от команды Saturday Night Live, а также «тысячи сообщений» с выражением поддержки от поклонников. Актриса также отметила, что она рада, что «что-то сказала» по этому поводу.